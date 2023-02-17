Сорос: Победа Украины приведет к распаду России как империи. Она больше не будет угрозой
Американский миллиардер Джордж Сорос заявил, что победа Украины в войне против России приведет к распаду последней как империи. Об этом он заявил, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности.
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По его словам, до октября 2022 года Украина побеждала на поле боя, однако потом РФ при помощи Ирана начала применять беспилотники и бомбить ракетами критическую инфраструктуру, что заставило Киев занять оборонительную позицию.
Он отметил, что армия России находится в отчаянном положении, плохо руководима, оснащена и деморализована, а поэтому диктатор Владимир Путин начал активнее применять террористов группы Вагнера, что принесло Кремлю некоторые успехи.
Сорос заявляет, что президент Владимир Зеленский и президент Джо Байден согласились, что единственный способ закончить войну — это победа Украины.
"Путин приказал Пригожину добиться победы до годовщины российского вторжения в Украину 24 февраля. Он пытается окружить украинских защитников города Бахмут, где имеет численное превосходство. Возможно, ему это удастся, но я считаю это маловероятным, потому что украинская армия оказывает сильное сопротивление, и как только Украина сможет применить обещанное оружие, все изменится", — заявил миллиардер.
Бизнесмен считает, что Украина имеет окно возможностей весной, чтобы провести контрнаступление при помощи западного вооружения — это наступление укранских воинов должно решить судьбу полномасштабного вторжения РФ.
"Страны бывшего СССР с нетерпением ждут поражения россиян в Украине, потому что хотят отстоять свою независимость. Это означает, что украинская победа приведет к распаду Российской империи. Россия больше не будет представлять угрозы для Европы и мира", — резюмировал он.
- Недавно секретарь СНБО Алексей Данилов сказал, что Россия готовится к максимальной эскалации, собирает все возможные силы. Поэтому тяжелые бои еще впереди, а следующие несколько месяцев будут решающими в определении хода войны.
- Запад сомневается, что РФ добьется успеха во время наступления весной.
- Новое наступление РФ может быть в Харьковской или Запорожской областях.
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