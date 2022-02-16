"Мы услышали – Украина хочет присоединиться к НАТО". У Блинкена поддержали выбор украинцев
В США "услышали ответ" украинского народа о стремлении присоединиться к блоку НАТО и поддерживают позицию украинцев. Об этом сказала замгоссекретаря США Венди Шерман в интервью Украинской правде.
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"И сегодня (15 февраля) мы снова услышали ответ от президента Зеленского: он сказал, что Украина хочет присоединиться к НАТО. Это тоже выбор народа Украины. А мы поддерживаем любой выбор украинского народа и украинского правительства", – сказала она.
Шерман подчеркнула, что решение о вступлении в Альянс не может быть принято в США – оно "остается за украинским народом".
По словам топ-чиновницы, украинцы должны принимать решение – "чего они хотят, где они видят свое будущее".
Шерман акцентировала, что в Вашингтоне неоднократно говорили – "США не будут принимать никаких решений об Украине без Украины".
- 14 февраля 2022 года посол в Великобритании Вадим Пристайко не исключил, что Украина может рассмотреть вопрос отказа от членства в НАТО, если это поможет избежать полномасштабной войны с Россией.
- В МИД заявили, что его слова были "вырваны из контекста". Спикер президента Сергей Никифоров заявил, что курс в НАТО остается безусловным приоритетом.
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