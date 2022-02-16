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"Мы услышали – Украина хочет присоединиться к НАТО". У Блинкена поддержали выбор украинцев

Цей матеріал також доступний українською
16.02.2022, 09:48
Венди Шерман (Скриншот из видеотрансляции)

В США "услышали ответ" украинского народа о стремлении присоединиться к блоку НАТО и поддерживают позицию украинцев. Об этом сказала замгоссекретаря США Венди Шерман в интервью Украинской правде.

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"И сегодня (15 февраля) мы снова услышали ответ от президента Зеленского: он сказал, что Украина хочет присоединиться к НАТО. Это тоже выбор народа Украины. А мы поддерживаем любой выбор украинского народа и украинского правительства", – сказала она.

Шерман подчеркнула, что решение о вступлении в Альянс не может быть принято в США – оно "остается за украинским народом".

По словам топ-чиновницы, украинцы должны принимать решение – "чего они хотят, где они видят свое будущее".

Шерман акцентировала, что в Вашингтоне неоднократно говорили – "США не будут принимать никаких решений об Украине без Украины".

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Яна Катасонова
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