Офис президента отреагировал на слова Пристайко об Украине и членстве в НАТО
Украина хочет видеть прямое заявление НАТО о перспективе членства в этом альянсе, потому что "ситуация слишком накалена и позиции должны быть аккуратными и четкими". Так советник главы Офиса президента Михаил Подоляк прокомментировал LIGA.net высказывания посла в Лондоне Вадима Пристайко, который неоднозначно ответил на вопрос ВВС о "гибкости" позиции Украины ради предотвращения большой войны.
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"Вопрос только в трактовке", – говорит представитель ОП.
Подоляк подчеркнул: Украина "вполне конкретно" выразила свое отношение к НАТО и ЕС, и обозначила как свои цивилизационные приоритеты, так и свою важность в построении обновленной системы общеевропейской безопасности. Он напомнил, что оба союза зафиксированы в фундаментальных законах Украины "как безусловные приоритеты" – и это поддерживает большинство украинцев.
"Поэтому нет никаких иных обсуждений для любого должностного лица – это уже четко определено. Но, с другой стороны, где подобная же четкость от НАТО и ЕС? Потому что четкость – это ответственность, гарантии. На мой взгляд, именно сегодня Украина должна получить четкий ответ в виде перспективы членства", – считает советник главы ОП Андрея Ермака.
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Как выразился Подоляк, "мы не можем вечно стоять на пороге, не понимая, готовы ли нас впустить". Он отметил, что гарантировать безопасность Украины "действительно надежно может только европейская и евроатлантическая интеграция".
"Собственно, о недопустимости двойственного положения, когда Украина выбрала конкретное направление, а коллективный НАТО занял демонстративно выжидательную позицию, чем, безусловно, поощряет РФ на агрессивное поведение, и говорят должностные лица Украины", – резюмировал он.
Ранее МИД отреагировал на слова Пристайко так: "вырвано из контекста", а у президента заявили, что курс на НАТО и ЕС – безусловный приоритет.
- В январе 2022 года на переговорах с США и НАТО Россия получила отказ на требование не брать Украину в Альянс.
- 11 февраля госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что вторжение может начаться в любой момент, даже во время Олимпиады. США и ряд стран призвали своих граждан покинуть Украину в течение ближайших дней.
- После этого президент США Джо Байден провел переговоры с президентом Владимиром Зеленским и лидером РФ Владимиром Путиным. Байден заверил, что Запад решительно и быстро ответит на агрессию России. Зеленский пригласил его в Украину в ближайшие дни.
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