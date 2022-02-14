Офис президента отреагировал на слова Пристайко об Украине и членстве в НАТО

Украина хочет видеть прямое заявление НАТО о перспективе членства в этом альянсе, потому что "ситуация слишком накалена и позиции должны быть аккуратными и четкими". Так советник главы Офиса президента Михаил Подоляк прокомментировал LIGA.net высказывания посла в Лондоне Вадима Пристайко, который неоднозначно ответил на вопрос ВВС о "гибкости" позиции Украины ради предотвращения большой войны.

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"Вопрос только в трактовке", – говорит представитель ОП.

Подоляк подчеркнул: Украина "вполне конкретно" выразила свое отношение к НАТО и ЕС, и обозначила как свои цивилизационные приоритеты, так и свою важность в построении обновленной системы общеевропейской безопасности. Он напомнил, что оба союза зафиксированы в фундаментальных законах Украины "как безусловные приоритеты" – и это поддерживает большинство украинцев.

"Поэтому нет никаких иных обсуждений для любого должностного лица – это уже четко определено. Но, с другой стороны, где подобная же четкость от НАТО и ЕС? Потому что четкость – это ответственность, гарантии. На мой взгляд, именно сегодня Украина должна получить четкий ответ в виде перспективы членства", – считает советник главы ОП Андрея Ермака.

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Как выразился Подоляк, "мы не можем вечно стоять на пороге, не понимая, готовы ли нас впустить". Он отметил, что гарантировать безопасность Украины "действительно надежно может только европейская и евроатлантическая интеграция".

"Собственно, о недопустимости двойственного положения, когда Украина выбрала конкретное направление, а коллективный НАТО занял демонстративно выжидательную позицию, чем, безусловно, поощряет РФ на агрессивное поведение, и говорят должностные лица Украины", – резюмировал он.

Ранее МИД отреагировал на слова Пристайко так: "вырвано из контекста", а у президента заявили, что курс на НАТО и ЕС – безусловный приоритет.

Евгений Пилипенко , Марк Сировой

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