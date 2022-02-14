UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Офис президента отреагировал на слова Пристайко об Украине и членстве в НАТО

Цей матеріал також доступний українською
14.02.2022, 10:10
Офис президента отреагировал на слова Пристайко об Украине и членстве в НАТО - Фото
Михаил Подоляк (скриншот из видеозаписи Украина 24)

Украина хочет видеть прямое заявление НАТО о перспективе членства в этом альянсе, потому что "ситуация слишком накалена и позиции должны быть аккуратными и четкими". Так советник главы Офиса президента Михаил Подоляк прокомментировал LIGA.net высказывания посла в Лондоне Вадима Пристайко, который неоднозначно ответил на вопрос ВВС о "гибкости" позиции Украины ради предотвращения большой войны.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

"Вопрос только в трактовке", – говорит представитель ОП.

Подоляк подчеркнул: Украина "вполне конкретно" выразила свое отношение к НАТО и ЕС, и обозначила как свои цивилизационные приоритеты, так и свою важность в построении обновленной системы общеевропейской безопасности. Он напомнил, что оба союза зафиксированы в фундаментальных законах Украины "как безусловные приоритеты" – и это поддерживает большинство украинцев.

"Поэтому нет никаких иных обсуждений для любого должностного лица – это уже четко определено. Но, с другой стороны, где подобная же четкость от НАТО и ЕС? Потому что четкость – это ответственность, гарантии. На мой взгляд, именно сегодня Украина должна получить четкий ответ в виде перспективы членства", – считает советник главы ОП Андрея Ермака.

Читайте также: Угроза большой войны России против Украины. Будет ли новое вторжение: главное – хроника

Как выразился Подоляк, "мы не можем вечно стоять на пороге, не понимая, готовы ли нас впустить". Он отметил, что гарантировать безопасность Украины "действительно надежно может только европейская и евроатлантическая интеграция".

"Собственно, о недопустимости двойственного положения, когда Украина выбрала конкретное направление, а коллективный НАТО занял демонстративно выжидательную позицию, чем, безусловно, поощряет РФ на агрессивное поведение, и говорят должностные лица Украины", – резюмировал он.

Ранее МИД отреагировал на слова Пристайко так: "вырвано из контекста", а у президента заявили, что курс на НАТО и ЕС – безусловный приоритет.

Евгений Пилипенко, Марк Сировой
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
война нато безопасность угроза скандал вторжение сдерживание вадим пристайко
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 