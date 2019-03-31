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31.03.2019, 21:50

Мы встретимся во втором туре с Зеленским - Тимошенко

Мы встретимся во втором туре с Зеленским - Тимошенко - Фото
Юлия Тимошенко (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Лидер Батькивщины призвала людей, которые ее поддерживают, прийти под избирательные участки

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Социологические экзитполы направлены на дезорганизацию нашей команды, сказала кандидат в президенты Юлия Тимошенко и призвала партийцев идти под избиркомы. Об этом она заявила на итоговом брифинге после закрытия избирательных участков, передает корреспондент LIGA.net.

"Я обращаюсь к своей команде - не обращайте внимания на эти продажные экзитполы. Наша задача защитить результаты выборов на каждом участке и до 24:00 отправить в электронной форме их копии из избирательных участков. И мы после 24:00 по параллельному подсчету голосов будем объявлять (эти данные - ред.)", - сказала Тимошенко.

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Также лидер Батькивщины добавила, что она призывает людей, которые ее поддерживают, прийти под избирательные участки. "Хочу сейчас всю команду, по всей Украине партии Батькивщина, а также наших сторонников, соратников - всех, подойти к избирательным участкам. Будем защищать результат до последнего. Будет множество провокаций, будет силовое вмешательство со стороны людей президента, чтобы испортить протоколы. Будьте сильными и всю ночь не покидайте избирательных участков. Мы с вами боремся за каждый протокол", - сказала Тимошенко.

Тимошенко убеждена, что после подсчета всех протоколов в ЦИК "мафии, которую возглавляет Порошенко, у власти не будет". "После собрания оригиналов протоколов мы будем бороться с Владимиром Зеленским во втором туре", - считает Тимошенко.

Напомним, параллельный экзитпол штаба Тимошенко показал такие результаты: в первом туре Зеленский набрал 27%, Тимошенко - 20,9%, действиующий президент Петр Порошенко - 17,5%.

По результатам общенационального экзитпола Зеленский набрал 30,4%, Порошенко - 17,8%, Тимошенко - 14,2%.

По итогам экзитпола Социса и канала Прямой Порошенко набрал 19,19%, Зеленский - 29,25%.

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Теги: выборы, юлия тимошенко
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