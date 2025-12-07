"Мы за это деньги получаем". Буданов заявил, что ГУР может прослушивать "топов" Кремля
Руководитель Главного управления разведки Кирилл Буданов заявил о возможностях своего ведомства по прослушиванию топ-чиновников Кремля. Об этом военачальник сказал в комментарии ресурсу РБК-Украина.
"Можем, да. Мы за это деньги получаем", – сказал Буданов.
Ранее британская газета The Telegraph делала предположения насчет того, что за утечкой разговора спецпосланника президента США Стива Уиткоффа с российской стороной якобы могла стоять Украина.
Однако медиа не приводило конкретных доказательств этому.
В феврале 2023-го представитель ГУР Андрей Черняк заявлял, что военная разведка сотрудничает с людьми из окружения диктатора РФ Владимира Путина.
- Накануне Буданов прокомментировал информацию о тайных ноябрьских встречах в Абу-Даби, отметив, что "все переговоры должны быть в тени".
