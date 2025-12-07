"Ми за це гроші отримуємо". Буданов заявив, що ГУР може прослуховувати "топів" Кремля
Артем Джеріпа
Редактор новин LIGA.net
Керівник Головного управління розвідки Кирило Буданов заявив про спроможності свого відомства з прослуховування топчиновників Кремля. Про це воєначальник сказав у коментарі ресурсу РБК-Україна.
"Можемо, так. Ми за це гроші отримуємо", – сказав Буданов.
Раніше британська газета The Telegraph робила припущення стосовно того, що за витоком розмови спецпосланця президента США Стіва Віткоффа з російською стороною нібито могла стояти Україна.
Однак медіа не наводило конкретних доказів цьому.
У лютому 2023-го представник ГУР Андрій Черняк заявляв, що воєнна розвідка співпрацює з людьми з оточення диктатора РФ Володимира Путіна.
- Напередодні Буданов прокоментував інформацію про таємні листопадові переговори в Абу-Дабі, зауваживши, що "усі перемовини мають бути в тіні".
