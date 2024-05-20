Минобороны о защищенности данных: Приложение "Резерв+" полностью безопасно для украинцев

Екатерина Черногоренко. Фото: Минобороны

Мобильное приложение "Резерв+" для военнообязанных, призывников и резервистов полностью безопасно для украинцев в контексте защищенности их данных. Об этом в эфире телемарафона сообщила заместитель министра обороны по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Екатерина Черногоренко.

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На вопрос о защищенности данных военнообязанных в мобильном приложении, запущенном 17 мая, заместитель министра заявила, что безопасность данных украинцев является приоритетной задачей.

"Мы констатируем, что приложение не несет никаких рисков безопасности для данных украинцев. Само приложение защищается лучшими командами, которые мы смогли благодаря проактивной позиции привлечь к такой защите", – сказала Черногоренко.

Она подчеркнула, что приложение полностью безопасно для граждан. Также Черногоренко рассказала, что оборонное ведомство получило все необходимые разрешения на уровне государства и официально подтвердило, что Резерв+ полностью безопасен.

17 мая в Украине запустили электронный кабинет военнообязанного, который стал доступен через приложение "Резерв+". Оно необходимо для того, чтобы подлежащие мобилизации мужчины от 18 до 60 лет смогли обновить свои данные в соответствии с новыми нормами закона о мобилизации.

18 мая, в день, когда отдельные нормы закона о мобилизации вступили в силу, в Резерв+ произошел сбой.

За три дня существования мобильного приложения "Резерв+" военно-учетные данные обновили 260 000 военнообязанных украинцев.

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