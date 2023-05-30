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На 15 лет отправится за решетку житель Кропивницкого, корректировавший удары россиян

Цей матеріал також доступний українською
30.05.2023, 20:10
На 15 лет отправится за решетку житель Кропивницкого, корректировавший удары россиян - Фото
Фото: СБУ

Суд назначил 15 лет тюрьмы с конфискацией имущества жителю Кропивницкого, помогавшему россиянам готовить воздушную атаку на электроподстанции города. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

По указанию ФСБ РФ агент должен был установить GPS-трекер у одной из трансформаторных подстанций в областном центре.

По сигналам "маячка" оккупанты хотели скорректировать ракетный удар по энергообъекту.

Сотрудники СБУ задержали злоумышленника в конце января 2023 во время установки им GPS-наводчика на городскую электроподстанцию.

На 15 лет отправится за решетку житель Кропивницкого, корректировавший удары россиян

Суд признал его виновным в государственной измене и назначил 15 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

На 15 лет отправится за решетку житель Кропивницкого, корректировавший удары россиян

Как установили следователи, вражеским приспешником оказался местный житель, которого ФСБ дистанционно завербовала после начала полномасштабного вторжения.

В поле зрения российской спецслужбы он попал из-за своих прокремлевских взглядов, о которых неоднократно рассказывал окружающим.

  • 29 мая СБУ сообщила, что жительница Одессы получила 11 лет заключения за сбор денег для оккупантов.

Читайте также: Малюк дал советы жителям временно оккупированных территорий, как не стать коллаборантом

Вадим Ребрина
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