На 15 років потрапить за ґрати житель Кропивницького, який коригував удари росіян по місту
Суд призначив 15 років тюрми з конфіскацією майна жителю Кропивницького, який допомагав росіянам готувати повітряну атаку на електропідстанції міста. Про це повідомляє пресслужба СБУ.
За вказівкою ФСБ РФ агент мав встановити GPS-трекер біля однієї з трансформаторних підстанцій в обласному центрі.
За сигналами "маячка" окупанти хотіли скоригувати ракетний удар по енергооб’єкту.
Співробітники СБУ затримали зловмисника наприкінці січня 2023 року під час встановлення ним GPS-навідника на міську електропідстанцію.
Суд визнав його винним у державній зраді і призначив 15 років тюрми з конфіскацією майна.
Як встановили слідчі, ворожим поплічником виявився місцевий житель, якого ФСБ дистанційно завербувала після початку повномасштабного вторгнення.
У поле зору російської спецслужби він потрапив через свої прокремлівські погляди, які неодноразово оприлюднював серед оточуючих.
- 29 травня СБУ повідомила, що мешканка Одеси отримала 11 років ув'язнення за збір грошей для окупантів.
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