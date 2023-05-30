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На 15 років потрапить за ґрати житель Кропивницького, який коригував удари росіян по місту

Этот материал также доступен на русском
30.05.2023, 20:10
На 15 років потрапить за ґрати житель Кропивницького, який коригував удари росіян по місту - Фото
Фото: СБУ

Суд призначив 15 років тюрми з конфіскацією майна жителю Кропивницького, який допомагав росіянам готувати повітряну атаку на електропідстанції міста. Про це повідомляє пресслужба СБУ.

За вказівкою ФСБ РФ агент мав встановити GPS-трекер біля однієї з трансформаторних підстанцій в обласному центрі.

За сигналами "маячка" окупанти хотіли скоригувати ракетний удар по енергооб’єкту.

Співробітники СБУ затримали зловмисника наприкінці січня 2023 року під час встановлення ним GPS-навідника на міську електропідстанцію.

На 15 років потрапить за ґрати житель Кропивницького, який коригував удари росіян по місту

Суд визнав його винним у державній зраді і призначив 15 років тюрми з конфіскацією майна.

На 15 років потрапить за ґрати житель Кропивницького, який коригував удари росіян по місту

Як встановили слідчі, ворожим поплічником виявився місцевий житель, якого ФСБ дистанційно завербувала після початку повномасштабного вторгнення.

У поле зору російської спецслужби він потрапив через свої прокремлівські погляди, які неодноразово оприлюднював серед оточуючих.

  • 29 травня СБУ повідомила, що мешканка Одеси отримала 11 років ув'язнення за збір грошей для окупантів. 

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Вадим Ребрина
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