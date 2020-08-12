В Киеве на Майдане прошла акция в поддержку протестующих в Беларуси: фото

Участники акции считают, что президент Украины Владимир Зеленский не должен признавать победу Александра Лукашенко на выборах в Беларуси

В Киеве, на Майдане Независимости, прошла акция в поддержки протестующих в Беларуси. Участники мероприятия считают, что власть Украины не должна признавать беларусские выборы. Об этом сообщает корреспондент Бабеля с главной площади столицы.

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По оценке корреспондента, в акции приняли участие около 100 человек. Они держали плакаты "Жыве Беларусь" и бело-красно-белые беларусские флаги. Между собой участники акции обсуждали, что президент Украины Владимир Зеленский не должен признавать победу Александра Лукашенко на президентских выборах в Беларуси, передает журналист.

По информации Еспресо.tv, организатором акции выступила партия Демократична сокира. Ее сторонники также считают, что Украина не должна признавать выборы президента Беларуси.

"Мы можем подсказать нашему МИДу и главе нашей страны, что то, что произошло в Беларуси, - точно не выборы. И точно не следует поздравлять с ними никого", - сказал представитель партии.

по официальным данным, победил Лукашенко. Силовики разгоняют акции протеста при помощи слезоточивого газа, водометов, резиновых пуль и светошумовых гранат. Также ОМОНовцы нападают на водителей автомобилей и мотоциклов, избивают их и повреждают транспортные средства. Были случаи нападения силовиков на случайных прохожих. Задержаны тысячи людей. В городах Беларуси люди выходят на акции протеста против нечестных, по их мнению, выборов президента, на которых в шестой раз с 1994 года,победил Лукашенко. Силовики разгоняют акции протеста при помощи слезоточивого газа, водометов, резиновых пуль и светошумовых гранат. Также ОМОНовцы нападают на водителей автомобилей и мотоциклов, избивают их и повреждают транспортные средства. Были случаи нападения силовиков на случайных прохожих. Задержаны тысячи людей.

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Вадим Ребрина

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