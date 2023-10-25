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На авиабазе в Аризоне стартовали учения на F-16 для летчиков ВСУ

Цей матеріал також доступний українською
25.10.2023, 19:45
На авиабазе в Аризоне стартовали учения на F-16 для летчиков ВСУ - Фото
Истребитель F-16 (Фото: EPA)

В США стартовали практические тренировки украинских летчиков на истребителях F-16. Об этом сообщает Air & Space Forces Magazine со ссылкой на предоставленное журналу заявление представителя Военно-воздушных сил США.

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По словам представителя ВВС США, в начале этой недели "небольшое количество" летчиков ВСУ приступили к учениям на авиабазе в Аризоне.

"Программа обучения будет соответствовать базовым знаниям и навыкам каждого пилота и, как ожидается, продлится несколько месяцев", – сказано в заявлении.

Ранее спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат сообщал, что партнеры говорят о быстром усвоении украинцами программы подготовки, чему способствовало "домашнее задание", которое было выполнено перед поездкой.

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Оксана Житнюк
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ученияАризонаистребительавиацияf-16

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