На авиабазе в Аризоне стартовали учения на F-16 для летчиков ВСУ

В США стартовали практические тренировки украинских летчиков на истребителях F-16. Об этом сообщает Air & Space Forces Magazine со ссылкой на предоставленное журналу заявление представителя Военно-воздушных сил США.

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По словам представителя ВВС США, в начале этой недели "небольшое количество" летчиков ВСУ приступили к учениям на авиабазе в Аризоне.

"Программа обучения будет соответствовать базовым знаниям и навыкам каждого пилота и, как ожидается, продлится несколько месяцев", – сказано в заявлении.

Ранее спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат сообщал, что партнеры говорят о быстром усвоении украинцами программы подготовки, чему способствовало "домашнее задание", которое было выполнено перед поездкой.

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