На авиабазе в Аризоне стартовали учения на F-16 для летчиков ВСУ
В США стартовали практические тренировки украинских летчиков на истребителях F-16. Об этом сообщает Air & Space Forces Magazine со ссылкой на предоставленное журналу заявление представителя Военно-воздушных сил США.
По словам представителя ВВС США, в начале этой недели "небольшое количество" летчиков ВСУ приступили к учениям на авиабазе в Аризоне.
"Программа обучения будет соответствовать базовым знаниям и навыкам каждого пилота и, как ожидается, продлится несколько месяцев", – сказано в заявлении.
Ранее спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат сообщал, что партнеры говорят о быстром усвоении украинцами программы подготовки, чему способствовало "домашнее задание", которое было выполнено перед поездкой.
- Украина должна использовать F-16 только на своей территории – не на территории России. Таковы условия Запада. ВСУ принимают эти условия.
- 11 октября министр обороны США Ллойд Остин заявил, что Штаты примут роль лидера коалиции, которая поможет Украине развивать свои Военно-воздушные силы, а украинские летчики смогут использовать истребители F-16 не раньше весны 2024 года.
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