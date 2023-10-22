Українські льотчики скоро пересядуть на F-16. Перші вильоти будуть з інструктором
22.10.2023, 13:51
Винищувач F-16 (Фото: EPA/Luis Eduardo Noriega A)
Українські льотчики перебувають на етапі переходу до реальних польотів на винищувачах F-16. Про це повідомив речник Повітряних сил Юрій Ігнат в ефірі національного телемарафону.
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За його словами, українські військові очікують, що перша група льотчиків на F-16, які сьогодні навчаються на авіаційних тренажерах, пересядуть до кабіни навчально-бойового літака найближчим часом.
"Отже, ми на етапі пересадки в бойовий літак. Вильоти будуть з інструктором, а завершаться самостійним пілотуванням після цієї підготовки", – сказав Ігнат.
Він зазначив, що партнери кажуть – льотчики швидко освоюють програму підготовки, чому сприяло "домашнє завдання", яке було виконане перед поїздкою на навчання.
- 20 серпня 2023 року Данія повідомила, що передасть Україні 19 літаків.
- Україна має використовувати F-16 лише на своїй території – не на території Росії. Такими є умови Заходу. ЗСУ приймають ці умови.
- 24 серпня стало відомо, що Норвегія стане третьою країною, від якої Україна отримає F-16 (це може бути від 5 до 10 літаків).
- 11 жовтня міністр оборони США Ллойд Остін заявив, що Сполучені Штати візьмуть роль лідера коаліції, яка допоможе Україні розвивати свої Військово-повітряні сили, а українські льотчики зможуть використовувати винищувачі F-16 не раніше за весну 2024 року.
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