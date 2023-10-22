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Українські льотчики скоро пересядуть на F-16. Перші вильоти будуть з інструктором

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22.10.2023, 13:51
Українські льотчики скоро пересядуть на F-16. Перші вильоти будуть з інструктором - Фото
Винищувач F-16 (Фото: EPA/Luis Eduardo Noriega A)

Українські льотчики перебувають на етапі переходу до реальних польотів на винищувачах F-16. Про це повідомив речник Повітряних сил Юрій Ігнат в ефірі національного телемарафону.

За його словами, українські військові очікують, що перша група льотчиків на F-16, які сьогодні навчаються на авіаційних тренажерах, пересядуть до кабіни навчально-бойового літака найближчим часом.

"Отже, ми на етапі пересадки в бойовий літак. Вильоти будуть з інструктором, а завершаться самостійним пілотуванням після цієї підготовки", – сказав Ігнат.

Він зазначив, що партнери кажуть – льотчики швидко освоюють програму підготовки, чому сприяло "домашнє завдання", яке було виконане перед поїздкою на навчання.

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Дмитро Гриниченко
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війнавійськова допомогаавіаціяповітряні силиЮрій ІгнатF-16

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