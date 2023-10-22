Украинские летчики скоро пересядут на F-16. Первые вылеты будут с инструктором

Украинские летчики находятся на этапе перехода к реальным полетам на истребителях F-16. Об этом сообщил спикер Воздушных сил Юрий Игнат в эфире национального телемарафона.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

По его словам, украинские военные ожидают, что первая группа летчиков на F-16, которые сегодня учатся на авиационных тренажерах, пересядут в кабину учебно-боевого самолета в ближайшее время.

"Итак, мы на этапе пересадки в боевой самолет. Вылеты будут с инструктором, а завершатся самостоятельным пилотированием после этой подготовки", — сказал Игнат.

Он отметил, что партнеры говорят — летчики быстро осваивают программу подготовки, чем способствовало "домашнее задание", которое было выполнено перед поездкой на обучение.

Читайте также: Украинский летчик поделился впечатлениями от учений на F-16 в Нидерландах – видео

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.