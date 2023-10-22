Украинские летчики скоро пересядут на F-16. Первые вылеты будут с инструктором
22.10.2023, 13:51
Истребитель F-16 (Фото: EPA/Luis Eduardo Noriega A)
Украинские летчики находятся на этапе перехода к реальным полетам на истребителях F-16. Об этом сообщил спикер Воздушных сил Юрий Игнат в эфире национального телемарафона.
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По его словам, украинские военные ожидают, что первая группа летчиков на F-16, которые сегодня учатся на авиационных тренажерах, пересядут в кабину учебно-боевого самолета в ближайшее время.
"Итак, мы на этапе пересадки в боевой самолет. Вылеты будут с инструктором, а завершатся самостоятельным пилотированием после этой подготовки", — сказал Игнат.
Он отметил, что партнеры говорят — летчики быстро осваивают программу подготовки, чем способствовало "домашнее задание", которое было выполнено перед поездкой на обучение.
- 20 августа 2023 года Дания сообщила, что передаст Украине 19 самолетов.
- Украина должна использовать F-16 только на своей территории – не на территории России. Таковы условия Запада. ВСУ принимают эти условия.
- 24 августа стало известно, что Норвегия станет третьей страной, от которой Украина получит F-16 (это возможно от 5 до 10 самолетов).
- 11 октября министр обороны США Ллойд Остин заявил, что Соединенные Штаты примут роль лидера коалиции, которая поможет Украине развивать свои Военно-воздушные силы, а украинские летчики смогут использовать истребители F-16 не ранее весны 2024 года.
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