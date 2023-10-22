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Украинские летчики скоро пересядут на F-16. Первые вылеты будут с инструктором

Цей матеріал також доступний українською
22.10.2023, 13:51
Украинские летчики скоро пересядут на F-16. Первые вылеты будут с инструктором - Фото
Истребитель F-16 (Фото: EPA/Luis Eduardo Noriega A)

Украинские летчики находятся на этапе перехода к реальным полетам на истребителях F-16. Об этом сообщил спикер Воздушных сил Юрий Игнат в эфире национального телемарафона.

По его словам, украинские военные ожидают, что первая группа летчиков на F-16, которые сегодня учатся на авиационных тренажерах, пересядут в кабину учебно-боевого самолета в ближайшее время. 

"Итак, мы на этапе пересадки в боевой самолет. Вылеты будут с инструктором, а завершатся самостоятельным пилотированием после этой подготовки", — сказал Игнат.

Он отметил, что партнеры говорят — летчики быстро осваивают программу подготовки, чем способствовало "домашнее задание", которое было выполнено перед поездкой на обучение.

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Дмитрий Гриниченко
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