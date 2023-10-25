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На авіабазі в Аризоні стартували навчання на F-16 для льотчиків ЗСУ

Этот материал также доступен на русском
25.10.2023, 19:45
На авіабазі в Аризоні стартували навчання на F-16 для льотчиків ЗСУ - Фото
Винищувач F-16 (Фото: EPA)

В США стартували практичні тренування українських пілотів на винищувачах F-16. Про це повідомляє Air&Space Forces Magazine із посиланням на надану журналу заяву представника Військово-повітряних сил США.

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За словами представника ВПС США, на початку цього тижня "невелика кількість" льотчиків ЗСУ розпочали навчання на авіабазі в Аризоні. 

"Програма навчання відповідатиме базовим знанням та навичкам кожного пілота і, як очікується, триватиме кілька місяців", – йдеться у заяві.

Раніше речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат повідомляв, що партнери кажуть про швидке засвоєння українцями програми підготовки, чому сприяло "домашнє завдання", яке було виконане перед поїздкою.

Читайте також: FT: Україна переробила ракети AIM-9M для літаків F-16 на ракети ППО "земля – повітря"

Оксана Житнюк
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