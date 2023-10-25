На авіабазі в Аризоні стартували навчання на F-16 для льотчиків ЗСУ
В США стартували практичні тренування українських пілотів на винищувачах F-16. Про це повідомляє Air&Space Forces Magazine із посиланням на надану журналу заяву представника Військово-повітряних сил США.
За словами представника ВПС США, на початку цього тижня "невелика кількість" льотчиків ЗСУ розпочали навчання на авіабазі в Аризоні.
"Програма навчання відповідатиме базовим знанням та навичкам кожного пілота і, як очікується, триватиме кілька місяців", – йдеться у заяві.
Раніше речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат повідомляв, що партнери кажуть про швидке засвоєння українцями програми підготовки, чому сприяло "домашнє завдання", яке було виконане перед поїздкою.
- Україна має використовувати F-16 лише на своїй території – не на території Росії. Такими є умови Заходу. ЗСУ приймають ці умови.
- 11 жовтня міністр оборони США Ллойд Остін заявив, що Штати візьмуть роль лідера коаліції, яка допоможе Україні розвивати свої Військово-повітряні сили, а українські льотчики зможуть використовувати винищувачі F-16 не раніше весни 2024 року.
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