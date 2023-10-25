На авіабазі в Аризоні стартували навчання на F-16 для льотчиків ЗСУ

В США стартували практичні тренування українських пілотів на винищувачах F-16. Про це повідомляє Air&Space Forces Magazine із посиланням на надану журналу заяву представника Військово-повітряних сил США.

Пояснюємо складні речі простими словами – підписуйся на наш YouTube



За словами представника ВПС США, на початку цього тижня "невелика кількість" льотчиків ЗСУ розпочали навчання на авіабазі в Аризоні.

"Програма навчання відповідатиме базовим знанням та навичкам кожного пілота і, як очікується, триватиме кілька місяців", – йдеться у заяві.

Раніше речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат повідомляв, що партнери кажуть про швидке засвоєння українцями програми підготовки, чому сприяло "домашнє завдання", яке було виконане перед поїздкою.

Читайте також: FT: Україна переробила ракети AIM-9M для літаків F-16 на ракети ППО "земля – повітря"

Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.