На Буковине горела церковь УПЦ МП. Полиция говорит о поджоге, задержан подозреваемый
В селе Милиево Вижницкого района Черновицкой области горела церковь УПЦ МП. Полиция по подозрению в поджоге задержала 34-летнего жителя соседнего села. Об этом сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции в Черновицкой области.
Сообщение о пожаре в селе Милиево поступило в полицию сегодня утром. Для выяснения обстоятельств произошедшего на место инцидента выехали сотрудники Вижницкого районного отдела полиции и ГСЧС.
Правоохранители предварительно выяснили, что церковь и магазин горели в результате поджога. Полицейские провели неотложные следственно-разыскные мероприятия и задержали 34-летнего жителя села Испас.
Полиция начала уголовное производство по статье об умышленном уничтожении или повреждении имущества. Мотивы действий злоумышленника устанавливаются.
В Черновицко-Буковинской епархии УПЦ МП в поджоге не сомневаются. Там опубликовали видео пожара.
- 10 марта 2023 года Минкульт призвал Свято-Успенский монастырь УПЦ МП освободить территорию Киево-Печерской лавры до 29 марта. Подробнее о "выселении" УПЦ МП из Лавры читайте в тексте LIGA.net.
- В Московском патриархате заявили, что считают это "ультиматумом", не видят в этом юридических обоснований и не собираются уходить.
- 31 марта комиссия дважды не смогла начать работу в Лавре из-за препятствий со стороны УПЦ МП. В тот же день Ткаченко заявил, что подан иск в суд из-за препятствования деятельности комиссии.
Читайте также: "Враг ценит своих агентов в рясах". За одного клирика УПЦ МП Россия отдала 28 пленных – Малюк
Комментарии