На Буковине горела церковь УПЦ МП. Полиция говорит о поджоге, задержан подозреваемый

В селе Милиево Вижницкого района Черновицкой области горела церковь УПЦ МП. Полиция по подозрению в поджоге задержала 34-летнего жителя соседнего села. Об этом сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции в Черновицкой области.

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Сообщение о пожаре в селе Милиево поступило в полицию сегодня утром. Для выяснения обстоятельств произошедшего на место инцидента выехали сотрудники Вижницкого районного отдела полиции и ГСЧС.

Правоохранители предварительно выяснили, что церковь и магазин горели в результате поджога. Полицейские провели неотложные следственно-разыскные мероприятия и задержали 34-летнего жителя села Испас.

Полиция начала уголовное производство по статье об умышленном уничтожении или повреждении имущества. Мотивы действий злоумышленника устанавливаются.

В Черновицко-Буковинской епархии УПЦ МП в поджоге не сомневаются. Там опубликовали видео пожара.

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Вадим Ребрина

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