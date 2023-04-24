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На Буковине горела церковь УПЦ МП. Полиция говорит о поджоге, задержан подозреваемый

Цей матеріал також доступний українською
24.04.2023, 11:17
На Буковине горела церковь УПЦ МП. Полиция говорит о поджоге, задержан подозреваемый - Фото
Фото: cv.npu.gov.ua

В селе Милиево Вижницкого района Черновицкой области горела церковь УПЦ МП. Полиция по подозрению в поджоге задержала 34-летнего жителя соседнего села. Об этом сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции в Черновицкой области.

Сообщение о пожаре в селе Милиево поступило в полицию сегодня утром. Для выяснения обстоятельств произошедшего на место инцидента выехали сотрудники Вижницкого районного отдела полиции и ГСЧС.

На Буковине горела церковь УПЦ МП. Полиция говорит о поджоге, задержан подозреваемый

Правоохранители предварительно выяснили, что церковь и магазин горели в результате поджога. Полицейские провели неотложные следственно-разыскные мероприятия и задержали 34-летнего жителя села Испас.

На Буковине горела церковь УПЦ МП. Полиция говорит о поджоге, задержан подозреваемый

На Буковине горела церковь УПЦ МП. Полиция говорит о поджоге, задержан подозреваемый

Полиция начала уголовное производство по статье об умышленном уничтожении или повреждении имущества. Мотивы действий злоумышленника устанавливаются.

В Черновицко-Буковинской епархии УПЦ МП в поджоге не сомневаются. Там опубликовали видео пожара.

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Вадим Ребрина
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