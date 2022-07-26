На дебатах кандидатов в премьеры Британии несчастный случай, трансляция прервана – видео
На теледебатах кандидатов в премьеры Великобритании главы МИД Лиз Трасс и экс-канцлера Казначейства Риши Сунака во время прямого эфира произошел несчастный случай, трансляция дебатов прервана.
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В то время, когда в кадре крупным планом была Трасс, перед ней за пределами кадра раздался грохот, глава МИД выглядела испуганной и вышла из кадра.
После этого трансляция прервалась.
The leadership debate has just gone off the air after a loud crash pic.twitter.com/FpM9O0Q3G8— Alexander Brown (@AlexofBrown) July 26, 2022
Как заявил через несколько минут представитель телеканала, эксцесс носил "медицинский характер", угрозы безопасности для участников дебатов не было и трансляцию дебатов планировалось возобновить при первой возможности.
По сообщению телеканала, ведущая TalkTV Кейт МасКанн потеряла сознание в студии. Телекомпания говорит, что сейчас ее здоровью ничто не угрожает, но продолжения дебатов сегодня не будет.
На предыдущих дебатах Трасс и Сунак упомянули Украину и Россию. Оба политика отметили британские санкции против России и поддержку Украины оружием.
- 7 июля действующий премьер Британии Борис Джонсон подал в отставку с поста лидера Консервативной партии из-за правительственного кризиса. Он останется премьером до осени, когда выберут нового лидера.
- Трасс и Сунак вышли в финал гонки за пост лидера консерваторов. Впереди – голосование 160 000 членов Консервативной партии, объявление имени нового лидера ожидается 5 сентября.
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