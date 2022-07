На дебатах кандидатов в премьеры Британии несчастный случай, трансляция прервана – видео

На теледебатах кандидатов в премьеры Великобритании главы МИД Лиз Трасс и экс-канцлера Казначейства Риши Сунака во время прямого эфира произошел несчастный случай, трансляция дебатов прервана.

В то время, когда в кадре крупным планом была Трасс, перед ней за пределами кадра раздался грохот, глава МИД выглядела испуганной и вышла из кадра.

После этого трансляция прервалась.

The leadership debate has just gone off the air after a loud crash pic.twitter.com/FpM9O0Q3G8