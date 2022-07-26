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На дебатах кандидатов в премьеры Британии несчастный случай, трансляция прервана – видео

Цей матеріал також доступний українською
26.07.2022, 20:54
На дебатах кандидатов в премьеры Британии несчастный случай, трансляция прервана – видео - Фото
Трас в момент события (фото – скриншот с видео)

На теледебатах кандидатов в премьеры Великобритании главы МИД Лиз Трасс и экс-канцлера Казначейства Риши Сунака во время прямого эфира произошел несчастный случай, трансляция дебатов прервана.

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В то время, когда в кадре крупным планом была Трасс, перед ней за пределами кадра раздался грохот, глава МИД выглядела испуганной и вышла из кадра.

После этого трансляция прервалась.

Как заявил через несколько минут представитель телеканала, эксцесс носил "медицинский характер", угрозы безопасности для участников дебатов не было и трансляцию дебатов планировалось возобновить при первой возможности.

По сообщению телеканала, ведущая TalkTV Кейт МасКанн потеряла сознание в студии. Телекомпания говорит, что сейчас ее здоровью ничто не угрожает, но продолжения дебатов сегодня не будет.

На предыдущих дебатах Трасс и Сунак упомянули Украину и Россию. Оба политика отметили британские санкции против России и поддержку Украины оружием.

Читайте также: Борьба за пост премьера Великобритании. Сунак назвал себя аутсайдером по сравнению с Трасс

Сергей Бережной
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Лиз Трасс
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