На дебатах кандидатов в премьеры Британии несчастный случай, трансляция прервана – видео

На теледебатах кандидатов в премьеры Великобритании главы МИД Лиз Трасс и экс-канцлера Казначейства Риши Сунака во время прямого эфира произошел несчастный случай, трансляция дебатов прервана.

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В то время, когда в кадре крупным планом была Трасс, перед ней за пределами кадра раздался грохот, глава МИД выглядела испуганной и вышла из кадра.

После этого трансляция прервалась.

The leadership debate has just gone off the air after a loud crash pic.twitter.com/FpM9O0Q3G8 — Alexander Brown (@AlexofBrown) July 26, 2022

Как заявил через несколько минут представитель телеканала, эксцесс носил "медицинский характер", угрозы безопасности для участников дебатов не было и трансляцию дебатов планировалось возобновить при первой возможности.

По сообщению телеканала, ведущая TalkTV Кейт МасКанн потеряла сознание в студии. Телекомпания говорит, что сейчас ее здоровью ничто не угрожает, но продолжения дебатов сегодня не будет.

На предыдущих дебатах Трасс и Сунак упомянули Украину и Россию. Оба политика отметили британские санкции против России и поддержку Украины оружием.

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Сергей Бережной

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