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На Донбассе начался обмен удерживаемыми лицами

На Донбассе начался обмен удерживаемыми лицами - Фото
Фото: Офис президента
29.12.2019, 11:19

Боевики сообщили российским журналистам, что автобусы с обмениваемыми лицами заезжают на КПП "Майорское", где будет проводиться обмен

На КПВВ "Майорское" в Донецкой области начался обмен удерживаемыми лицами между украинской стороной и представителями временно оккупированных районов Донбасса. Об этом сообщает Офис президента.

Боевики сообщили российским журналистам, что автобусы с обмениваемыми лицами заезжают на КПП "Майорское", где будет проводиться обмен.

Первой пленных Киеву передадут боевики ЛНР. После них — ДНР.

По словам представителей боевиков, сторона ОРДО готова отдать Киеву 55 пленных в обмен на 87 своих сторонников.

Сегодня на линии разграничения на Донбассе должен состояться масштабный обмен между Украиной, Россией и подконтрольными Москве террористами. Обмен по формуле "всех установленных" на "всех установленных" был солнасован на встрече лидеров нормандского формата в Париже. Все детали - в хронике LIGA.net.

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Донбасс обмен Майорское
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