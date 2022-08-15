На Донбассе нашли тело российского чиновника из Алтайского края

Во временно оккупированном Шахтерском районе Донецкой области при обстреле погиб заместитель председателя общественной палаты Алтайского края РФ Евгений Новиков. Об этом сообщает российское пропагандистское агентство ТАСС со ссылкой на главу общественной палаты Юрия Шамкова.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

По словам Шамкова, Новиков поехал на оккупированную территорию Донбасса "с волонтерской миссией". 10 июля в Шахтерском районе он попал под обстрел.

"Мы вместе с близкими надеялись до последнего, что он жив, но не так давно его опознали. На этой неделе тело уже должны доставить в Барнаул", – сказал Шамков.

По его словам, с "волонтерской миссией" Новиков поехал на Донбасс впервые.

Пропагандисты сообщают, что два "волонтера" общероссийской общественной молодежной патриотической организации "Наследие" пострадали и четверо пропали без вести при обстреле 10 июля в Шахтерском районе.

Читайте также: Россия теряет 500 военных ежедневно, Путин не сможет захватить Донбасс в 2022 году — NYT

Вадим Ребрина

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.