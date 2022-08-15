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На Донбассе нашли тело российского чиновника из Алтайского края

Цей матеріал також доступний українською
15.08.2022, 18:24
На Донбассе нашли тело российского чиновника из Алтайского края - Фото
Евгений Новиков (фото - opaltai.ru)

Во временно оккупированном Шахтерском районе Донецкой области при обстреле погиб заместитель председателя общественной палаты Алтайского края РФ Евгений Новиков. Об этом сообщает российское пропагандистское агентство ТАСС со ссылкой на главу общественной палаты Юрия Шамкова.

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По словам Шамкова, Новиков поехал на оккупированную территорию Донбасса "с волонтерской миссией". 10 июля в Шахтерском районе он попал под обстрел.

"Мы вместе с близкими надеялись до последнего, что он жив, но не так давно его опознали. На этой неделе тело уже должны доставить в Барнаул", – сказал Шамков.

По его словам, с "волонтерской миссией" Новиков поехал на Донбасс впервые.

Пропагандисты сообщают, что два "волонтера" общероссийской общественной молодежной патриотической организации "Наследие" пострадали и четверо пропали без вести при обстреле 10 июля в Шахтерском районе.

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Вадим Ребрина
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Россия Донбасс
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