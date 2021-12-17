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На Донбассе погиб военнослужащий, еще один ранен

Цей матеріал також доступний українською
17.12.2021, 07:35
На Донбассе погиб военнослужащий, еще один ранен - Фото
Иллюстративное фото: пресс-служба 36 ОБрМП

На Донбассе погиб украинский военнослужащий, он получил несовместимое с жизнью ранение. Об этом сообщает пресс-служба штаба операции объединенных сил.

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Также сообщается, что в результате обстрела боевиков один военнослужащий вчера был ранен, его состояние оценивается как удовлетворительное.

По данным штаба ООС, 16 декабря оккупанты пять раз нарушали режим прекращения огня, один из которых – с применением запрещенного минскими договоренностями вооружения.

В районе Новолуганского боевики открывали огонь из стрелкового оружия. Вблизи Песок гибридная армия РФ вела обстрел из минометов калибра 82 мм и станковых противотанковых гранатометов. В районе Золотого-4 и Травневого боевики обстреляли позиции ВСУ из автоматических станковых гранатометов, а недалеко от Павлополя – из стрелкового оружия.

В штабе ООС сообщают, что ВСУ открывали ответный огонь и заставили противника прекратить обстрелы.

Новость будет дополнена именем и данными о погибшем защитнике Украины не ранее, чем военное командование сообщит его родным о трагедии.

На Донбассе погиб военнослужащий, еще один ранен
  • 1 декабря декабря президент Зеленский заявил, что Украина не остановит войну и не вернет временно оккупированную часть Донбасса без прямого диалога с Кремлем.
  • В этот же день на фронте погиб военнослужащий ВСУ – 22-летний Валерий Геровкин, уроженец Краматорска и солдат 93 ОМБр.
  • 12 декабря в штабе ООС сообщали, что оккупанты используют запрещенные пластиковые мины на Донбассе, в результате чего был ранен военный.

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Оксана Житнюк
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