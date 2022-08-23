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На Донбассе ВСУ уничтожили российский вертолет Ка-52 "Аллигатор" — пресс-служба ООС

Цей матеріал також доступний українською
23.08.2022, 17:01
На Донбассе ВСУ уничтожили российский вертолет Ка-52
Российский вертолет Ка-52 (Фото: EPA)

Вооруженные Силы Украины уничтожили на Донбассе российский вертолет Ка-52 "Аллигатор". Об этом сообщили в пресс-службе Группировки Объединенных Сил. 

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Военные сообщили, что в День Государственного флага Украины подразделения зенитно-ракетный войск уничтожили вертолет Ка-52 на востоке. 

Стоимость одного вертолета Ка-52 "Аллигатор" составляет около $16 млн.

  • В полдень 14 августа штаб Объединенных сил сообщил, что зенитчики сбили два Ка-52: один – 13 августа, второй – в первые часы 14-го. В сводке Генштаба утром 15 августа, впрочем, был указан только один сбитый вертолет.
  • Утром 15 августа украинская армия сбила очередной Ка-52 - разведывательно-ударный вертолет российских оккупационных войск.
  • 17 июля Национальная гвардия сообщила, что один из ее военнослужащих с начала полномасштабной войны сбил уже шесть российских самолетов и одну крылатую ракету.

Читайте также: Охота на "Аллигаторов" продолжается: зенитчики ВСУ лишили россиян еще одного Ка-52 

Дмитрий Гриниченко
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война Донбасс вертолеты потери России
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