На фронте стало больше боестолкновений, самым горячим направлением остается Покровское

Предварительно, за сутки там ликвидировано 313 оккупантов, 115 из них безвозвратно

Иллюстративное фото: Генштаб ВСУ

По сравнению с предыдущими сутками, на фронте стало больше боевых столкновений. Самым горячим остается Покровское направление, говорится в вечерней сводке Генерального штаба ВСУ.

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По состоянию на 22:00 военные зафиксировали на фронте 92 боестолкновения. 9 августа в то же время сообщалось о 70 боях.

"Самой горячей насчет вражеского наступления сегодня оставалась ситуация на Покровском направлении", – отметил Генштаб.

Всего на этом направлении россияне 33 раза пытались вклиниться в украинскую оборону – 10 боестолкновений продолжаются, сообщают военные.

Речь идет о концентрации усилий россиян в районах Гродовки и Желанного, а также атаки вблизи еще девяти населенных пунктов.

Карта: Deepstate

Тот же отрезок фронта – обведенное красным (Карта: Deepstate)

Генштаб сообщил о таких предварительных потерях РФ на направлении: за сутки ликвидировано 313 оккупантов, 115 из них безвозвратно, а также уничтожены четыре боевых бронированных машины, артсистема и 17 блиндажей.

Еще три орудия, бронированный тягач и машина значительно повреждены, заключают в сообщении.

Согласно сведениям Генерального штаба, с 4 августа количество боевых столкновений с оккупантами постепенно уменьшалось, что может объясняться началом военной операции в Курской области РФ. Официально Украина не комментирует боевые действия в российской границе.

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