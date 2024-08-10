На фронті побільшало боєзіткнень, найгарячішим напрямком залишається Покровський

Попередньо, за добу там ліквідовано 313 окупантів, 115 з них безповоротно

Ілюстративне фото: Генштаб ЗСУ

У порівнянні з попередньою добою, на фронті стало більше бойових зіткнень. Найгарячішим лишається Покровський напрямок, йдеться у вечірньому зведенні Генерального штабу ЗСУ.

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Станом на 22:00 військові зафіксували на фронті 92 боєзіткнення. 9 серпня у той самий час повідомлялося про 70 боїв.

"Найгарячішою щодо ворожого наступу сьогодні залишалася ситуація на Покровському напрямку", – зауважив Генштаб.

Усього на цьому напрямку росіяни 33 рази намагалися вклинитися в українську оборону – 10 боєзіткнень тривають, зазначають військові.

Йдеться про: концентрацію зусиль росіян у районах Гродівки та Желанного, а також атаки поблизу ще дев’яти населених пунктів.

Мапа: Deepstate

Той самий відтинок фронту – обведене червоним (Мапа: Deepstate)

Генштаб повідомив про такі попередні втрати РФ на напрямку: за добу ліквідовано 313 окупантів, 115 з них безповоротно, а також знищено чотири бойові броньовані машини, артсистему і 17 бліндажів.

Ще три гармати, броньований тягач та машину значно пошкоджено, підсумовують у повідомленні.

Згідно зі зведеннями Генерального штабу, з 4 серпня кількість бойових зіткнень з окупантами поступово зменшувалася, що може пояснюватися початком військової операції в Курській області РФ. Офіційно Україна не коментує бойові дії у російському прикордонні.

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