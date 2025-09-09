На Херсонщине россияне резко увеличили количество атак дронами на фронте – морпехи ВСУ

Российский солдат (Фото: пропагандистские медиа)

В Херсонской области российские войска резко увеличили количество атак дронами на фронте. Только за прошедшую неделю зафиксировано 2204 случая их применения, тогда как неделей ранее было 1807. Об этом в комментарии LIGA.net сообщил полковник Александр Завтонов, начальник отдела коммуникаций 30-го корпуса морской пехоты ВМС ВСУ.

Военный отмечает, что на позапрошлой неделе зафиксировано 1807 случаев применения FPV дронов и дронов со сбросами, то уже на прошлой неделе эта цифра составила – 2204.

Полковник уточнил, что из 2204 зафиксированных дронов 1784 были уничтожены или подавлены средствами РЭБ.

По его словам, враг пытается вести штурмовые действия на украинские позиции на левом берегу Днепра, а также сосредотачивает усилия на попытках взять под контроль островную зону.

"Противник применяет малые группы пехоты, артиллерию и активно использует дроны для усложнения действий украинских подразделений", – отмечает Завтонов.

По его словам, ВСУ отвечают контрбатарейной борьбой, уничтожают связь и логистику врага и затрудняют ему любые попытки вести активные действия.