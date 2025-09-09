На Херсонщині росіяни різко збільшили кількість атак дронами на фронті – морпіхи ЗСУ
У Херсонській області російські війська різко збільшили кількість атак дронами на фронті. Лише за минулий тиждень зафіксовано 2204 випадки їхнього застосування, тоді як тижнем раніше було 1807. Про це в коментарі LIGA.net повідомив полковник Олександр Завтонов, начальник відділу комунікацій 30-го корпусу морської піхоти ВМС ЗСУ.
Військовий зазначає, що позаминулого тижня зафіксовано 1807 випадків застосування FPV дронів та дронів зі скидами, а вже минулого тижня ця цифра становила – 2204.
Полковник уточнив, що з 2204 зафіксованих дронів 1784 було знищено або подавлено засобами РЕБ.
За його словами, ворог намагається вести штурмові дії на українські позиції на лівому березі Дніпра, а також зосереджує зусилля на спробах взяти під контроль острівну зону.
"Противник застосовує малі групи піхоти, артилерію та активно використовує дрони для ускладнення дій українських підрозділів", – зазначає Завтонов.
За його словами, ЗСУ відповідають контрбатарейною боротьбою, знищують зв’язок і логістику ворога та ускладнюють йому будь-які спроби вести активні дії.
- 30 серпня морпіхи розповіли про протидію дронам і знищення логістики росіян на трасі Миколаїв-Херсон.
- 3 вересня заступник глави Офісу президента Павло Паліса повідомляв, що Росія дедалі частіше використовує дрони на передній лінії фронту, бо інакше не може просуватися.
