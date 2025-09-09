На Херсонщині росіяни різко збільшили кількість атак дронами на фронті – морпіхи ЗСУ

Російський солдат (Фото: пропагандистські медіа)

У Херсонській області російські війська різко збільшили кількість атак дронами на фронті. Лише за минулий тиждень зафіксовано 2204 випадки їхнього застосування, тоді як тижнем раніше було 1807. Про це в коментарі LIGA.net повідомив полковник Олександр Завтонов, начальник відділу комунікацій 30-го корпусу морської піхоти ВМС ЗСУ.

Військовий зазначає, що позаминулого тижня зафіксовано 1807 випадків застосування FPV дронів та дронів зі скидами, а вже минулого тижня ця цифра становила – 2204.

Полковник уточнив, що з 2204 зафіксованих дронів 1784 було знищено або подавлено засобами РЕБ.

За його словами, ворог намагається вести штурмові дії на українські позиції на лівому березі Дніпра, а також зосереджує зусилля на спробах взяти під контроль острівну зону.

"Противник застосовує малі групи піхоти, артилерію та активно використовує дрони для ускладнення дій українських підрозділів", – зазначає Завтонов.

За його словами, ЗСУ відповідають контрбатарейною боротьбою, знищують зв’язок і логістику ворога та ускладнюють йому будь-які спроби вести активні дії.