На избирательный участок в Минске не пустили пропагандистов РФ

На зарубежный избирательный участок для выборов президента Украины в Минске не пустили представителей российских СМИ, передает Радио Свобода.
Корреспонденты ТАСС, РИА Новости, РЕН-ТВ и НТВ могли снимать только из-за забора, там же они опрашивали украинских граждан. Такое решение приняла избирательная комиссия.
Представители белорусских, украинских и международных СМИ имеют полный допуск к избирательному участку.
Как уточняется, на территории Беларуси зарегистрированы 12 тыс украинских избирателей, их распределили на два участка – в посольстве Украины в Минске и в генконсульстве в Бресте.
Читайте также: Хроника выборов в Украине. Первый тур: LIVE