Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Взять кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
31.03.2019, 17:28

На избирательный участок в Минске не пустили пропагандистов РФ

На избирательный участок в Минске не пустили пропагандистов РФ - Фото
Голосование в Минске (фото - Радио Свобода)

Корреспонденты ТАСС, РИА Новости, РЕН-ТВ и НТВ могли снимать только из-за забора

Реклама
Реклама

На зарубежный избирательный участок для выборов президента Украины в Минске не пустили представителей российских СМИ, передает Радио Свобода.

Корреспонденты ТАСС, РИА Новости, РЕН-ТВ и НТВ могли снимать только из-за забора, там же они опрашивали украинских граждан. Такое решение приняла избирательная комиссия.

Реклама

Представители белорусских, украинских и международных СМИ имеют полный допуск к избирательному участку.

Как уточняется, на территории Беларуси зарегистрированы 12 тыс украинских избирателей, их распределили на два участка – в посольстве Украины в Минске и в генконсульстве в Бресте.

Читайте также: Хроника выборов в Украине. Первый тур: LIVE

Отправить:
Распечатать:
Теги: выборы, минск
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Новости бизнеса
Все новости
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Загрузка...
Инфографика
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
 