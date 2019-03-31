На избирательный участок в Минске не пустили пропагандистов РФ

Голосование в Минске (фото - Радио Свобода)

На зарубежный избирательный участок для выборов президента Украины в Минске не пустили представителей российских СМИ, передает Радио Свобода.

Корреспонденты ТАСС, РИА Новости, РЕН-ТВ и НТВ могли снимать только из-за забора, там же они опрашивали украинских граждан. Такое решение приняла избирательная комиссия.

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Представители белорусских, украинских и международных СМИ имеют полный допуск к избирательному участку.

Как уточняется, на территории Беларуси зарегистрированы 12 тыс украинских избирателей, их распределили на два участка – в посольстве Украины в Минске и в генконсульстве в Бресте.

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