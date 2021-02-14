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Кравчук заявил, что украинская армия должна отвечать огнем на огонь боевиков России

14.02.2021, 20:09
Кравчук заявил, что украинская армия должна отвечать огнем на огонь боевиков России - Фото
Леонид Кравчук (Фото: пресс-служба президента)

Глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе в Минске Леонид Кравчук считает, что украинские войска должны отвечать на огонь российских боевиков на Донбассе ответным огнем. Об этом он заявил в эфире ICTV. 

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"Стреляют на Донбассе? Стреляют. Убивают? Убивают. Мы не можем делать вид, и сказать, что мы придерживаемся режима тишины, а они стреляют, а мы вот такие добрые, что мы придерживаемся тишины. На каждый выстрел должен быть ответ", – сказал он.

Читайте также: Ермак о смертях на Донбассе: Переговоры невозможно вести, когда убивают наших людей

Станислав Стороженко
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обстрел война Донбасс ткг Леонид Кравчук
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