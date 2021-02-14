Кравчук заявил, что украинская армия должна отвечать огнем на огонь боевиков России
14.02.2021, 20:09
Леонид Кравчук (Фото: пресс-служба президента)
Глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе в Минске Леонид Кравчук считает, что украинские войска должны отвечать на огонь российских боевиков на Донбассе ответным огнем. Об этом он заявил в эфире ICTV.
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"Стреляют на Донбассе? Стреляют. Убивают? Убивают. Мы не можем делать вид, и сказать, что мы придерживаемся режима тишины, а они стреляют, а мы вот такие добрые, что мы придерживаемся тишины. На каждый выстрел должен быть ответ", – сказал он.
- 11 февраля, во время визита Зеленского с послами G7 на Донбассе снайпер РФ убил украинского военного. Позже в тот же день от рук российских оккупантов погиб еще один украинский боец.
- Сегодня, 14 февраля, на Донбассе подорвались и погибли трое украинских военных.
- Президент Владимир Зеленский поручил министру обороны Андрею Тарану и главе Генштаба ВСУ Руслану Хомчаку срочно выехать в зону операции объединенных сил. Они должны установить обстоятельства гибели украинских военных.
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