На оккупированном Донбассе хотят убить еще троих иностранцев, которые могли воевать за ВСУ

На временно оккупированных территориях Донбасса пророссийские боевики хотят убить еще трех иностранцев, которые, по их словам, воевали за Украину. Об этом сообщает российский пропагандистских ресурс РИА Новости.

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Граждане Швеции, Хорватии и Великобритании — Матиас Густавссон, Векослав Пребег и Джон Хардинг — обвинены в "участии наемника в военных действиях и обучении для насильственного захвата власти". Им, как пишут пропагандисты, грозит смертная казнь.

Британец Эндрю Хилл обвиняется в "участии наемника в военных действиях". Еще одного гражданина Великобритании Дилана Хила боевики обвинили в вербовке наемников.

"Приговор" им должен вынести "Верховный суд ДНР". Когда это произойдет, не сообщается.

Ранее в Донецкой области оккупанты схватили в плен марокканца Брагима Саадуна и британцев Эйдена Аслина и Шона Пиннера, которые официально служили в ВСУ. Их держали в подвалах, а 9 июня оккупанты решили убить всех троих пленных, назвав это "решением суда".

Глава МИД Британии Лиз Трасс заявила, что это – "фиктивный и нелегитимный приговор". С подобными заявлениями выступили США и Канада. ООН назвала решение об убийстве пленных военным преступлением.

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Вадим Ребрина

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