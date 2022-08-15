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На оккупированном Донбассе хотят убить еще троих иностранцев, которые могли воевать за ВСУ

Цей матеріал також доступний українською
15.08.2022, 20:56
На оккупированном Донбассе хотят убить еще троих иностранцев, которые могли воевать за ВСУ - Фото
Скриншот с видео

На временно оккупированных территориях Донбасса пророссийские боевики хотят убить еще трех иностранцев, которые, по их словам, воевали за Украину. Об этом сообщает российский пропагандистских ресурс РИА Новости.

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Граждане Швеции, Хорватии и Великобритании — Матиас Густавссон, Векослав Пребег и Джон Хардинг — обвинены в "участии наемника в военных действиях и обучении для насильственного захвата власти". Им, как пишут пропагандисты, грозит смертная казнь.

Британец Эндрю Хилл обвиняется в "участии наемника в военных действиях". Еще одного гражданина Великобритании Дилана Хила боевики обвинили в вербовке наемников.

"Приговор" им должен вынести "Верховный суд ДНР". Когда это произойдет, не сообщается.

  • Ранее в Донецкой области оккупанты схватили в плен марокканца Брагима Саадуна и британцев Эйдена Аслина и Шона Пиннера, которые официально служили в ВСУ. Их держали в подвалах, а 9 июня оккупанты решили убить всех троих пленных, назвав это "решением суда". 
  • Глава МИД Британии Лиз Трасс заявила, что это – "фиктивный и нелегитимный приговор". С подобными заявлениями выступили США и Канада. ООН назвала решение об убийстве пленных военным преступлением.

Читайте также: Посольство России в Британии заявило, что пленные бойцы "Азова" "заслуживают повешения" 

Вадим Ребрина
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война Донбасс иностранец
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