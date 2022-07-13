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На оккупированных территориях продолжат уничтожать коллаборантов — разведка Британии

Цей матеріал також доступний українською
13.07.2022, 08:55
На оккупированных территориях продолжат уничтожать коллаборантов — разведка Британии - Фото
Украинское сопротивление (Фото: скриншот с видео)

Преследование и уничтожение коллаборантов украинскими партизанами на временно оккупированных территориях Украины, вероятно, усилятся. Об этом сообщили в сводке разведки Великобритании.

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Разведчики заявляют, что россияне продолжают стремиться укрепить контроль над оккупированными территориями Украины, чтобы подорвать легитимность украинского государства. Они упомянули указ российского диктатора Владимира Путина, который упрощает получение российского гражданства для украинцев. 

Антироссийские настроения на захваченных РФ территориях приводят в преследованию российских чиновников и коллаборантов — британцы приводят как пример убийство гауляйтера Великого Бурлука в Харьковской области, которого подорвали в машине 11 июля. 

Преследования коллаборантов на оккупированных территориях, вероятно, будут усиливаться, что усугубит серьезные проблемы россиян, а также потенциально усилит давление на уже сокращенные военные формирования, считают в британской разведке. 

  • Утром 24 июня в Херсоне взорвался автомобиль. РосСМИ сообщили, что погиб гауляйтер, бывший активист запрещенной пророссийской партии Шария.  
  • 3 июля украинские партизаны взорвали железнодорожный мост между Мелитополем и Токмаком, взрыв произошел в оккупированном селе Любимовка.
  • 11 июля во временно оккупированном поселке Великий Бурлук ликвидировали местного коллаборациониста, гауляйтера Евгения Юнакова.

Читайте также: Херсон. Россияне стреляют друг в друга, а коллаборанты хотят бежать в Крым из-за партизан

Дмитрий Гриниченко
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война оккупированные территории британская разведка коллаборанты партизаны
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