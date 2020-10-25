На опрос Зеленского начинают приходить жалобы, в Киеве перевернули урну – глава Нацпола

По словам Клименко, общее число жалоб на опрос президента Зеленского в полиции могут сказать вечером

На опрос, который параллельно с местными выборами проводят по инициативе президента Владимира Зеленского, приходят жалобы от граждан. Об этом сообщил на брифинге глава Национальной полиции Игорь Клименко.

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"У нас уже есть несколько сообщений и заявлений наших граждан о подобных опросах. Более того, в Киеве на Подоле уже перевернули одну из урн с листочками для опроса", – сказал он.

Клименко добавил, что жалобы на опрос уже были получены в Киеве и Волынской области. Их сейчас оперативно обрабатывают, а данные об общем количестве таких жалоб правоохранители смогут назвать вечером.

Глава Нацпола также заявил, что любые хулиганские попытки или попытки повлиять на оперативную ситуацию, а также угроз гражданам полиция будет прекращать.

Сегодня в Украине проходят местные выборы. LIGA.net ведет хронику, где собраны главные новости дня голосования.

ведет хронику, где собраны главные новости дня голосования. Параллельно с выборами проходит опрос по пяти вопросам, заданным Зеленским. Рух ЧЕСНО пишет, что опрашивающее не ведут учет респондентов, а "на бумажках нет никаких исходных данных или порядковых/серийных номеров".

Глава МВД Арсен Аваков заявил, что "опросы вне избирательного участка – не нарушают законы.

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Марк Сировой

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