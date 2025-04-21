На решение закрыть Колизей ради Венса пожалуются в прокуратуру
В Италии некоммерческая организация "Координация ассоциаций по защите окружающей среды и прав пользователей и потребителей" (Codacons) планирует подать жалобу в прокуратуру Рима из-за досрочного закрытия Колизея 19 апреля, который должен был посетить вице-президент США Джей Ди Венс. Про это сообщает ANSA.
Codacons планирует обращение в прокуратуру 22 апреля с требованием "начать расследование дела и оценить связанную с этим ответственность".
"Это, несомненно, серьезное неуважение ко многим туристам, купившим билеты, и тем, кто стоял в очереди, чтобы попасть в Колизей. Однако мы хотим понять, может ли этот эпизод также представлять уголовное правонарушение", – заявил глава Codacons Карло Ренци.
В частности, уголовная ответственность предусмотрена за прерывание общественных услуг, что повлекло вред пользователям.
Колизей был закрыт днем 19 апреля из соображений безопасности, ведь ожидался визит вице-президента США Джей Ди Венса и его семьи.
Это вызвало разочарование и протесты туристов, которые не имели возможности посетить памятку, несмотря на наличие билетов.
Вэнс так и не приехал в Колизей из-за других обязательств, однако его заменила вторая леди США Уша Вэнс вместе с тремя членами семьи.
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