Колизей закрыли для туристов из-за визита Вэнса, но когда он не приехал — начался протест

Туристам, забронировавшим экскурсии с 17:00 до 18:15, не разрешили зайти, но пообещали возврат денег

Уша Вэнс и Джей Ди Вэнс (Фото: ЕРА)

В Риме закрыли для туристов Колизей, поскольку его должен был посетить вице-президент США Джей Ди Вэнс вместе с семьей. Впрочем, политик там не появился, а люди устроили протест, пишет La Repubblica.

По данным итальянской газеты, 19 апреля в 17:00 железные ворота Колизея закрыли, поскольку начальник полиции Рима распорядился досрочно закрыть достопримечательность для туристов. Планировалось, что через час на месте появится вице-президент США.

Туристам, забронировавшим экскурсии с 17:00 до 18:15, не разрешили зайти, но пообещали возврат денег.

Однако уже в 17.40 группа туристов, среди которых были японцы, американцы, испанцы, англичане, итальянцы, китайцы, французы и немцы, с билетами в руках попыталась попасть в Колизей. Они восклицали: "Позор", "Это скандал", "Вэнс, уходи" и "Мы хотим зайти". Когда спустя 20 минут людям так и не удалось попасть внутрь, им еще раз объяснили причину закрытия.

Сам Вэнс так и не посетил Колизей по другим обязательствам, однако его заменила вторая леди США Уша Вэнс вместе с тремя членами ее семьи, как уточняет Il Tempo.

В ходе своего визита Вэнс встретилась с итальянским премьер-министром Джорджей Мэлони в Риме и кардиналом Пьетро Паролином в Ватикане.