"Нет полицейскому государству". США снова охватили массовые протесты против Трампа – видео

19 апреля в ряде городов США прошли массовые протесты против политики Дональда Трампа. Демонстранты обвинили Белый дом в нарушении гражданских прав и попытках превратить страну в "полицейское государство", сообщают Politico и Associated Press.

Акции охватили Манхэттен, Вашингтон, Массачусетс, Сан-Франциско и другие города. В Сан-Франциско протестующие сформировали живую надпись: "Импичмент и устранение", а в Массачусетсе события совпали с 250-летием начала Американской революции.

80-летний Томас Басфор из Мэна принял участие в реконструкции битвы под Лексингтоном и назвал нынешнюю ситуацию в США "опасной для свободы".

"Я хочу, чтобы мои внуки знали, за что боролись основатели этой страны", – сказал он.

Житель Бостона Джордж Брайант вышел на протест в Конкорде с плакатом "Фашистский режим Трампа должен уйти немедленно!" — он считает, что Америка превращается в полицейское государство.

Thousands protest proti Trump в NYC, часть massive #HandsOff2025 protests demanding reproductive rights and opposing mass deportations.



Protests also erupted in Seattle and Washington DC, with demonstrators chanting



"We protect us". #TrumpProtests