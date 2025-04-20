"Нет полицейскому государству". США снова охватили массовые протесты против Трампа – видео

Американцы обвинили администрацию Трампа в нарушении гражданских прав. Также протестовали против Илона Маска

Протесты против Трампа (Фото: ЕРА/CRISTOBAL HERRERA-ULASHKEVICH)

19 апреля в ряде городов США прошли массовые протесты против политики Дональда Трампа. Демонстранты обвинили Белый дом в нарушении гражданских прав и попытках превратить страну в "полицейское государство", сообщают Politico и Associated Press.

Акции охватили Манхэттен, Вашингтон, Массачусетс, Сан-Франциско и другие города. В Сан-Франциско протестующие сформировали живую надпись: "Импичмент и устранение", а в Массачусетсе события совпали с 250-летием начала Американской революции.

80-летний Томас Басфор из Мэна принял участие в реконструкции битвы под Лексингтоном и назвал нынешнюю ситуацию в США "опасной для свободы".

"Я хочу, чтобы мои внуки знали, за что боролись основатели этой страны", – сказал он.

Житель Бостона Джордж Брайант вышел на протест в Конкорде с плакатом "Фашистский режим Трампа должен уйти немедленно!" — он считает, что Америка превращается в полицейское государство.

Thousands protest proti Trump в NYC, часть massive #HandsOff2025 protests demanding reproductive rights and opposing mass deportations.



Protests also erupted in Seattle and Washington DC, with demonstrators chanting



"Вы должны быть внизу" и "We protect us". #TrumpProtests pic.twitter.com/xifoXYmIbU — Facts Prime (@factsprime35) April 19, 2025

В некоторых городах также протестовали против Илона Маска, обвиняя его во влиянии на сокращение государственных программ.

Эти акции стали продолжением протестов, прокатившихся США две недели назад. Участники выступают против депортаций, ограничения прав трансгендерных лиц и сокращения социального обеспечения. В Вашингтоне раздавались призывы не допустить сворачивания свобод: "Нельзя просто сидеть и смотреть, как страна идет не туда".

В Колумбии (Южная Каролина) потребовали сохранить соцпрограммы, а в Манхэттене – остановить депортации иммигрантов. Демонстранты убеждены: Трамп нарушает Конституцию, используя законы, которые не должны применяться в мирное время.