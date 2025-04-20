"Ні поліційній державі". США знову охопили масові протести проти Трампа – відео
Протести проти Трампа (Фото: ЕРА/CRISTOBAL HERRERA-ULASHKEVICH)

19 квітня в низці міст США відбулися масові протести проти політики Дональда Трампа. Демонстранти звинуватили Білий дім у порушенні громадянських прав і спробах перетворити країну на "поліційну державу", повідомляють Politico та Associated Press.

Акції охопили Манхеттен, Вашингтон, Массачусетс, Сан-Франциско й інші міста. У Сан-Франциско протестувальники сформували живий напис: "Імпічмент і усунення", а в Массачусетсі події збіглися з 250-річчям початку Американської революції.

80-річний Томас Басфор із Мену взяв участь у реконструкції битви під Лексінгтоном і назвав нинішню ситуацію в США "небезпечною для свободи".

"Я хочу, щоб мої онуки знали, за що боролися засновники цієї країни", — сказав він.

Житель Бостона Джордж Браянт вийшов на протест у Конкорді з плакатом "Фашистський режим Трампа має піти негайно!" — він вважає, що Америка перетворюється на поліційну державу.

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У деяких містах також протестували проти Ілона Маска, звинувачуючи його у впливі на скорочення державних програм.

Ці акції стали продовженням протестів, що прокотилися США два тижні тому. Учасники виступають проти депортацій, обмеження прав трансгендерних осіб і скорочення соціального забезпечення. У Вашингтоні лунали заклики не допустити згортання свобод: "Не можна просто сидіти й дивитися, як країна йде не туди".

У Колумбії (Південна Кароліна) вимагали зберегти соцпрограми, а в Манхеттені — зупинити депортації іммігрантів. Демонстранти переконані: Трамп порушує Конституцію, використовуючи закони, що не мають застосовуватися в мирний час.

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