"Ні поліційній державі". США знову охопили масові протести проти Трампа – відео

19 квітня в низці міст США відбулися масові протести проти політики Дональда Трампа. Демонстранти звинуватили Білий дім у порушенні громадянських прав і спробах перетворити країну на "поліційну державу", повідомляють Politico та Associated Press.

Акції охопили Манхеттен, Вашингтон, Массачусетс, Сан-Франциско й інші міста. У Сан-Франциско протестувальники сформували живий напис: "Імпічмент і усунення", а в Массачусетсі події збіглися з 250-річчям початку Американської революції.

80-річний Томас Басфор із Мену взяв участь у реконструкції битви під Лексінгтоном і назвав нинішню ситуацію в США "небезпечною для свободи".

"Я хочу, щоб мої онуки знали, за що боролися засновники цієї країни", — сказав він.

Житель Бостона Джордж Браянт вийшов на протест у Конкорді з плакатом "Фашистський режим Трампа має піти негайно!" — він вважає, що Америка перетворюється на поліційну державу.

Thousands protest against Trump in NYC, part of massive #HandsOff2025 protests demanding reproductive rights and opposing mass deportations.



Protests also erupted in Seattle and Washington DC, with demonstrators chanting



"We won't back down" and "We protect us".