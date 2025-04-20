Колізей закрили для туристів через візит Венса, але коли він не приїхав — розпочався протест

Туристам, які забронювали екскурсії з 17:00 до 18:15, не дозволили зайти, але пообіцяли повернення грошей

Уша Венс та Джей Ді Венс (Фото: ЕРА)

У Римі закрили для туристів Колізей, оскільки його мав відвідати віцепрезидент США Джей Ді Венс разом з родиною. Втім, політик там не з'явився, а люди влаштували протест, пише La Repubblica.

За даними італійської газети, 19 квітня о 17:00 залізні ворота Колізею закрили, оскільки начальник поліції Риму розпорядився достроково закрити пам'ятку для туристів. Планувалося, що за годину на місці з'явиться віцепрезидент США.

Туристам, які забронювали екскурсії з 17:00 до 18:15, не дозволили зайти, але пообіцяли повернення грошей.

Однак уже о 17:40 група туристів, серед яких були японці, американці, іспанці, англійці, італійці, китайці, французи та німці, з квитками в руках спробувала потрапити в Колізей. Вони вигукували: "Ганьба", "Це скандал", "Венс, йди геть" та "Ми хочемо зайти". Коли через 20 хвилин людям так і не вдалося потрапити всередину, їм ще раз пояснили причину закриття.

Сам Венс так і не відвідав Колізей через інші зобов'язання, однак його замінила друга леді США Уша Венс разом із трьома членами її родини, як уточнює Il Tempo.

Під час свого візиту Венс зустрілася з італійським прем'єр-міністром Джорджею Мелоні в Римі та кардиналом П'єтро Пароліном у Ватикані.