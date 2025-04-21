На рішення закрити Колізей заради Венса поскаржаться до прокуратури

Закритий 19 квітня Колізей (Фото: ANGELO CARCONI/EPA)

В Італії некомерційна організація "Координація асоціацій із захисту довкілля та прав користувачів і споживачів" (Codacons) планує подати скаргу до прокуратури Рима через дострокове закриття Колізею 19 квітня, який мав відвідати віцепрезидент США Джей Ді Венс. Про це повідомляє ANSA.

Codacons планує звернення до прокуратури 22 квітня з вимогою "розпочати розслідування справи та оцінити пов’язану з цим відповідальність".

"Це, безсумнівно, серйозна неповага до багатьох туристів, які придбали квитки, і тих, хто стояв у черзі, щоб потрапити до Колізею. Однак ми хочемо зрозуміти, чи може цей епізод також становити кримінальне правопорушення", – заявив глава Codacons Карло Ренці.

Зокрема, кримінальна відповідальність передбачена за переривання громадських послуг, що спричинило шкоду користувачам.

Колізей був закритий вдень 19 квітня з міркувань безпеки, адже очікувався візит віцепрезидента США Джей Ді Венса та його родини.

Це викликало розчарування та протести туристів, які не мали змоги відвідати пам'ятку попри наявність квитків.

Венс так і не приїхав до Колізею через інші зобов'язання, однак його замінила друга леді США Уша Венс разом із трьома членами родини.