На саммите в Вильнюсе Украине дадут понять, когда ее примут в НАТО – Резников

Министр обороны Алексей Резников по итогам состоявшегося 15 июня в Брюсселе заседания комиссии Украина-НАТО заявил , что на саммите в Вильнюсе станет понятно, как и когда Украину пригласят в НАТО. Он также подробно рассказал, какие вопросы были обсуждены вчера.

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"У нас была возможность донести нашу позицию и мы рассчитываем на то, что на Вильнюсском саммите Украина получит ясное понимание: как и когда мы сможем стать членом Альянса", – написал он в Facebook.

Кроме того, Украина обсудила с западными партнерами, как НАТО может помочь наладить медицинскую реабилитацию раненых воинов, "которые сейчас возвращаются с поля боя и которым далее предстоит очень серьезный путь, чтобы вернуться к полноценной жизни".

Еще один вопрос, который был обсужден, касался того, что нужно сделать, чтобы обеспечить безопасность Украины и всей Европы после победы над Россией. Глава Минобороны отметил, что еще одно направление в совместной работе с НАТО – это совместное оборонное планирование.

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Языком НАТО, говорит Резников, это очень важный инструмент, позволяющий смоделировать будущее: какова система безопасности, армия и оборона.

Он добавил, что Украина с западными союзниками работает над открытием центра анализа образования и тренировки.

"Простыми словами я бы назвал это Центр уроков войны с Россией. Идея состоит в том, что мы можем делиться извлеченными тяжелой ценой уроками из этой войны и использовать западный опыт для того, чтобы становиться сильнее", – объяснил он.

15 июня состоялось 13-е заседание в формате "Рамштайн". Резников заявил о своей уверенности в будущей "птичьей коалиции".

Также Резников на Рамштайне договорился о создании "IT-коалиции".

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