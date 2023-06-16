На саміті у Вільнюсі Україні дадуть зрозуміти, коли її приймуть до НАТО – Резніков

Міністр оборони Олексій Резніков за підсумками засідання комісії Україна-НАТО, що відбулося 15 червня у Брюсселі заявив, що на саміті у Вільнюсі стане зрозуміло, як та коли Україну запросять до НАТО. Він також детально розповів, які питання вчора були обговорені.

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"У нас була можливість донести нашу позицію і ми розраховуємо на те, що на Вільнюському саміті Україна отримає чітке розуміння: як і коли ми зможемо стати членом Альянсу", – написав він у Facebook.

Крім того, Україна обговорила з західними партнерами, як НАТО може допомогти налагодити медичну реабілітацію поранених воїнів, "які зараз повертаються з поля бою і яким далі потрібно пройти дуже серйозний шлях, щоб повернутися до повноцінного життя".

Ще одне питання, яке було обговорено, стосувалося того, що потрібно зробити, аби гарантувати безпеку України і всієї Європи після перемоги над Росією. Глава Міноборони зауважив, що ще один напрямок у спільній роботі з НАТО – це спільне оборонне планування.

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Мовою НАТО, каже Резніков, це дуже важливий інструмент, який дозволяє змоделювати майбутнє: якою має бути система безпеки, армія та оборона.

Він додав, що Україна з західними союзниками працює над відкриттям центру аналізу освіти і тренування.

"Простими словами я би назвав це Центр уроків війни з Росією. Ідея полягає в тому, що ми можемо ділитися здобутими важкою ціною уроками з цієї війни і використовувати західний досвід для того, щоб ставати сильнішими", – пояснив він.

15 червня відбулося 13-те засідання у форматі "Рамштайн". Резніков заявив про свою впевненість у майбутній "пташиній коаліції".

Також Резніков на Рамштайні домовився про створення "IT-коаліції".

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