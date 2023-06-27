На сайте ОП появилась петиция о расторжении дипломатических отношений с Беларусью

На сайте Офиса президента зарегистрирована петиция с просьбой разорвать дипломатические отношения с Беларусью "в связи со сложной ситуацией, сложившейся на ее территории, и влиянием Беларуси на безопасность и стабильность в нашем регионе".

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Петиция была обнародована 26 июня. На данный момент, ее подписали 953 человека из 25 000 необходимых для рассмотрения президентом Владимиром Зеленским.

Как отмечает автор петиции, одной из главных причин этого призыва является активная поддержка и сотрудничество властей Беларуси с Российской Федерацией. По мнению автора документа, это сотрудничество не только усиливает политические и экономические связи между двумя странами, но и создает угрозу национальной безопасности Украины.

"Беларусь предоставляет России военную технику, территорию и воздушное пространство для проведения террористических актов на нашей территории, что угрожает жизни и безопасности украинских граждан", – говорится в тексте петиции.

Ее автор считает, что расторжение дипотношений с Беларусью будет четким сигналом, что украинцы не будут терпеть сотрудничества со страной, поддерживающей враждебные действия против Украины.

24 июня главарь террористической организации Группа Вагнера Евгений Пригожин заявил о походе на Москву после того, как, по его словам, армия РФ нанесла удары по тылам организации.

Вечером того же дня Пригожин, при посредничестве белорусского диктатора Александра Лукашенко, договорился с властями РФ и объявил об отводе войск. Секретарь Путина сообщил, что Пригожин уехал в Беларусь.

В ГУР МО сообщили, что информации о том, что Группа Вагнера передислоцируется в Беларусь, пока нет.

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