На сайті Офісу президента з'явилася петиція про розірвання дипломатичних відносин з Білоруссю
На сайті Офісу президента зареєстровано петицію з проханням розірвати дипломатичні відносини з Білоруссю "у зв'язку зі складною ситуацією, що склалася на її території, та впливом Білорусі на безпеку та стабільність в нашому регіоні".
Петицію було оприлюднено 26 червня. Станом на зараз, її підписали 953 особи з 25 000 необхідних для розгляду президентом Володимиром Зеленським.
Як зазначає автор петиції, однією з головних причин для цього заклику є активна підтримка та співпраця влади Білорусі з Російською Федерацією. На думку автора документа, ця співпраця не тільки посилює політичні та економічні зв'язки між двома країнами, а й створює загрозу для національної безпеки України.
"Білорусь надає Росії військову техніку, території та повітряний простір для проведення терористичних актів на нашій території, що загрожує життю та безпеці українських громадян", – йдеться у тексті петиції.
Її автор вважає, що розірвання дипвідносин з Білоруссю буде чітким сигналом, що українці не терпітимуть співробітництва з країною, яка підтримує ворожі дії проти України.
- 24 червня ватажок терористичної організації Група Вагнера Євген Пригожин заявив про похід на Москву після того, як, за його словами, армія РФ завдала ударів по тилах організації.
- Ввечері того ж дня Пригожин, за посередництва білоруського диктатора Олександра Лукашенка, домовився з владою РФ і оголосив про відведення військ. Секретар Путіна повідомив, що Пригожин поїхав до Білорусі.
- У ГУР МО повідомили, що інформації про те, що Група Вагнера передислокується до Білорусі, наразі немає.
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