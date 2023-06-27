На сайті Офісу президента з'явилася петиція про розірвання дипломатичних відносин з Білоруссю

На сайті Офісу президента зареєстровано петицію з проханням розірвати дипломатичні відносини з Білоруссю "у зв'язку зі складною ситуацією, що склалася на її території, та впливом Білорусі на безпеку та стабільність в нашому регіоні".

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Петицію було оприлюднено 26 червня. Станом на зараз, її підписали 953 особи з 25 000 необхідних для розгляду президентом Володимиром Зеленським.

Як зазначає автор петиції, однією з головних причин для цього заклику є активна підтримка та співпраця влади Білорусі з Російською Федерацією. На думку автора документа, ця співпраця не тільки посилює політичні та економічні зв'язки між двома країнами, а й створює загрозу для національної безпеки України.

"Білорусь надає Росії військову техніку, території та повітряний простір для проведення терористичних актів на нашій території, що загрожує життю та безпеці українських громадян", – йдеться у тексті петиції.

Її автор вважає, що розірвання дипвідносин з Білоруссю буде чітким сигналом, що українці не терпітимуть співробітництва з країною, яка підтримує ворожі дії проти України.

24 червня ватажок терористичної організації Група Вагнера Євген Пригожин заявив про похід на Москву після того, як, за його словами, армія РФ завдала ударів по тилах організації.

Ввечері того ж дня Пригожин, за посередництва білоруського диктатора Олександра Лукашенка, домовився з владою РФ і оголосив про відведення військ. Секретар Путіна повідомив, що Пригожин поїхав до Білорусі.

У ГУР МО повідомили, що інформації про те, що Група Вагнера передислокується до Білорусі, наразі немає.

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