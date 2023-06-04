На востоке оккупанты атаковали за сутки 23 раза, все атаки отбиты – Генштаб

Россия по-прежнему добивается полного контроля над территориями Луганской и Донецкой областей, там за сутки оккупанты совершили 23 атаки, все они были отбиты. Об этом сообщает в вечерней сводке Генштаб ВСУ.

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Генштаб уточнил данные по ночной атаке ракетами и дронами: противник применил крылатые ракеты Х-101/Х-555 и иранские БПЛА Shahed-136/131, силы ПВО уничтожили четыре из шести крылатых ракет и шесть из восьми Shahed.

Вероятность нанесения по всей территории Украины ракетных и авиационных ударов продолжает оставаться высокой.

Российские войска пытались наступать на Бахмутском, Марьинском, Купянском и Лиманском направлениях, однако успеха нигде не добились. На этих же направлениях оккупанты вели артиллерийский и ракетный огонь по населенным пунктам вдоль линии фронта.

На Авдеевском и Шахтерском направлениях противник наступательных действий не вел, только авиационные и артиллерийские обстрелы.

По данным Генштаба, в одно из подразделений оккупационных войск РФ в Харьковской области прибыли около 500 мобилизованных заключенных, из которых 100 вскоре были ранены или убиты, а еще 80 дезертировали.

Авиация ВСУ нанесла за сутки 10 ударов по районам сосредоточения личного состава противника, а подразделения ракетных войск и артиллерии поразили два района сосредоточения вооружения и военной техники, склад боеприпасов, два ЗРК и две станции РЭБ.

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