На востоке оккупанты атаковали за сутки 23 раза, все атаки отбиты – Генштаб
Россия по-прежнему добивается полного контроля над территориями Луганской и Донецкой областей, там за сутки оккупанты совершили 23 атаки, все они были отбиты. Об этом сообщает в вечерней сводке Генштаб ВСУ.
Генштаб уточнил данные по ночной атаке ракетами и дронами: противник применил крылатые ракеты Х-101/Х-555 и иранские БПЛА Shahed-136/131, силы ПВО уничтожили четыре из шести крылатых ракет и шесть из восьми Shahed.
Вероятность нанесения по всей территории Украины ракетных и авиационных ударов продолжает оставаться высокой.
Российские войска пытались наступать на Бахмутском, Марьинском, Купянском и Лиманском направлениях, однако успеха нигде не добились. На этих же направлениях оккупанты вели артиллерийский и ракетный огонь по населенным пунктам вдоль линии фронта.
На Авдеевском и Шахтерском направлениях противник наступательных действий не вел, только авиационные и артиллерийские обстрелы.
По данным Генштаба, в одно из подразделений оккупационных войск РФ в Харьковской области прибыли около 500 мобилизованных заключенных, из которых 100 вскоре были ранены или убиты, а еще 80 дезертировали.
Авиация ВСУ нанесла за сутки 10 ударов по районам сосредоточения личного состава противника, а подразделения ракетных войск и артиллерии поразили два района сосредоточения вооружения и военной техники, склад боеприпасов, два ЗРК и две станции РЭБ.
- В опубликованном 3 июня интервью WSJ президент Владимир Зеленский заявил, что Украина уже готова к контрнаступлению, и "несмотря на то, что украинская армия получила не все вооружение, которое надеялась – ждать еще месяцы нельзя".
- Министр обороны Великобритании считает, что вопреки скепсису отдельных людей в НАТО у Украины есть шансы отвоевать у российских оккупантов все захваченное с 2014 года.
- 4 июня замминистра обороны Украины Анна Маляр опубликовала видео, которое, вероятно, намекает на то, что о начале контрнаступления заранее объявлять не будут.
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