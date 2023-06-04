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На сході окупанти атакували за добу 23 рази, всі атаки відбито – Генштаб

Этот материал также доступен на русском
04.06.2023, 20:08
На сході окупанти атакували за добу 23 рази, всі атаки відбито – Генштаб - Фото
Фото - Facebook Генеральный штаб ВСУ

Росія, як і раніше, домагається повного контролю над територіями Луганської та Донецької областей, там за добу окупанти здійснили 23 атаки, всі вони були відбиті. Про це повідомляє у вечірньому зведенні Генштаб ЗСУ.

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Генштаб уточнив дані щодо нічної атаки ракетами та дронами: противник застосував крилаті ракети Х-101/Х-555 та іранські БПЛА Shahed-136/131, сили ППО знищили чотири з шести крилатих ракет і шість із восьми Shahed.

Імовірність завдання по всій території України ракетних та авіаційних ударів продовжує залишатися високою.

Російські війська намагалися наступати на Бахмутському, Мар'їнському, Куп'янському та Лиманському напрямках, проте успіху ніде не досягли. На цих напрямках окупанти вели артилерійський та ракетний вогонь по населених пунктах уздовж лінії фронту.

На Авдіївському та Шахтарському напрямках противник наступальних дій не вів, лише авіаційні та артилерійські обстріли.

За даними Генштабу, до одного з підрозділів окупаційних військ РФ у Харківській області прибули близько 500 мобілізованих ув'язнених, з яких 100 невдовзі було поранено або вбито, а ще 80 дезертували.

Авіація ЗСУ завдала за добу 10 ударів по районах зосередження особового складу противника, а підрозділи ракетних військ та артилерії вразили два райони зосередження озброєння та військової техніки, склад боєприпасів, два ЗРК та дві станції РЕБ.

Сергій Бережний
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війнаДонбасГенштаб ЗСУзведення Генштабу
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