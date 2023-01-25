На востоке упал российский штурмовик Су-25 – постарались зенитчики Воздушных сил
25.01.2023, 14:14
Су-25 ВКС РФ (Скриншот из видео)
25 января Воздушные силы уничтожили еще один российский штурмовик Су-25 и разведывательный беспилотник оперативно-тактического уровня "Орлан-10". Об этом сообщили в командовании ВС ВСУ.
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Произошло это на восточном направлении фронта.
Сбитый самолет противника записало себе в актив одно из подразделений зенитных ракетных войск ВСУ.
- 23 января было уничтожено два штурмовика россиян, один вертолет, ракеты и беспилотник, 24 января - еще один Су-25.
- 25 января командование ВСУ сообщило, что войска отошли из Соледара, чтобы сберечь личный состав.
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