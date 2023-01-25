На востоке упал российский штурмовик Су-25 – постарались зенитчики Воздушных сил

25 января Воздушные силы уничтожили еще один российский штурмовик Су-25 и разведывательный беспилотник оперативно-тактического уровня "Орлан-10". Об этом сообщили в командовании ВС ВСУ.

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Произошло это на восточном направлении фронта.

Сбитый самолет противника записало себе в актив одно из подразделений зенитных ракетных войск ВСУ.

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Євген Пилипенко

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