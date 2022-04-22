На юге оккупанты несут потери. Корабли ЧФ РФ ходят вокруг места уничтожения "Москвы"

21 апреля на южном направлении российские оккупанты продолжали попытки атаковать и нести потери. Корабли Черноморского флота РФ ходят вокруг места, где был уничтожен их флагман. Об этом сообщает оперативное командование Юг.

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Как отмечается, в Херсонской и Николаевской ситуация остается стабильно напряженной.

Российские оккупанты продолжают выискивать способы продвинуться к западу от занятых оборонительных рубежей.

Подразделения ВСУ отразили две атаки противника при попытке продвинуться через админграницу с Николаевской областью. В ходе боев противник понес потери и отступил.

Ракетно-артиллерийские подразделения ВСУ за день поразили 15 целей врага.

Общие потери оккупантов на южном оборонном рубеже 21 апреля:

- 51 россиянин;

- 14 единиц техники – танк Т-72, ​​РСЗО, девять единиц бронированной и три автомобильной техники.

В Черном море корабельная группировка переформатировалась и продолжала проведение поисковых мероприятий вокруг места затопления флагмана черноморского флота, крейсера "Москва".

Расположение кораблей свидетельствует о сохранении угрозы ракетных ударов.

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Наталия Медведева

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