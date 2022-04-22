На юге оккупанты несут потери. Корабли ЧФ РФ ходят вокруг места уничтожения "Москвы"
21 апреля на южном направлении российские оккупанты продолжали попытки атаковать и нести потери. Корабли Черноморского флота РФ ходят вокруг места, где был уничтожен их флагман. Об этом сообщает оперативное командование Юг.
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Как отмечается, в Херсонской и Николаевской ситуация остается стабильно напряженной.
Российские оккупанты продолжают выискивать способы продвинуться к западу от занятых оборонительных рубежей.
Подразделения ВСУ отразили две атаки противника при попытке продвинуться через админграницу с Николаевской областью. В ходе боев противник понес потери и отступил.
Ракетно-артиллерийские подразделения ВСУ за день поразили 15 целей врага.
Общие потери оккупантов на южном оборонном рубеже 21 апреля:
- 51 россиянин;
- 14 единиц техники – танк Т-72, РСЗО, девять единиц бронированной и три автомобильной техники.
В Черном море корабельная группировка переформатировалась и продолжала проведение поисковых мероприятий вокруг места затопления флагмана черноморского флота, крейсера "Москва".
Расположение кораблей свидетельствует о сохранении угрозы ракетных ударов.
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