На юге РФ резко увеличила количество штурмов, кидают КАБы с Су-35, их потери выросли – ВСУ

На юге российские оккупанты резко увеличили количество штурмовых действий и авиаударов, сбрасывают управляемые авиабомбы с истребителей Су-35, потери РФ выросли. Об этом сообщил командующий Сил обороны Таврического направления Александр Тарнавский.

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"Российские оккупанты резко увеличили количество штурмовых действий и авиаударов. Сбрасывают КАБы с Су-35. Выросли потери врага в живой силе и бронетехнике", – написал он.

За сутки захватчики нанесли один ракетный и 29 авиаударов, провели 38 боестолкновений и совершили 911 артобстрелов, сообщил командующий.

Украинские защитники и защитницы стойко удерживают оборону на Авдеевском направлении, отметил Тарнавский.

За сутки на направлении россияне потеряли 491 человека, 7 оккупантов сдались в плен, отметил он.

Силы обороны уничтожили 21 единицу военной техники захватчиков: три танка, три боевых бронемашины, один противотанковый ракетный комплекс, шесть беспилотников, четыре автомобиля и четыре единицы спецтехники, в том числе самоходную реактивную установку разминирования УР-77 "Метеорит", сообщил командующий.

Также защитники уничтожили три состава боеприпасов россиян, еще 11 единиц техники повреждено, написал Тарнавский.

Продолжается ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении, подытожил военный.

21 ноября Тарнавский сообщал, что общие потери РФ за сутки составили 339 человек, уничтожены пять единиц военной техники оккупантов.

СПРАВКА. Су-35 – многоцелевой российский истребитель четвертого поколения, разработанный в 2008 году. Су-35 является одним из основных истребителей Военно-космических сил России, а также своего рода переходным звеном между истребителями Су-27 и Су-57. Серийный истребитель для ВКС РФ носит название Су-35С.



УР-77 "Метеорит" – это советская самоходная реактивная установка разминирования на базе самоходной гаубицы 2С1 "Гвоздика". Производится с 1978 года. Разминирование с помощью УР-77 производится путем возникновения ударной волны от взрыва заряда, которая влияет на взрыватель мины, но полного разминирования не гарантируется. В соцсетях систему также называют "Змей Горыныч".

14 ноября Силы обороны уничтожили еще один самолет-штурмовик Су-25 захватчиков на Авдеевском направлении – уже восьмой с начала штурмов.

19 ноября спикер Таврического направления сообщил, что в районе Авдеевки российское командование восполняет потери в обескровленных подразделениях.

22 ноября Генштаб ВСУ в своем своде написал, что российские оккупанты наступают в районах Купянска, Кременной, Бахмута, Авдеевки, Марьинки, Старомайорского, Работино и Каменского.

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