На півдні росіяни різко збільшили кількість штурмів, скидають КАБи з Су-35, їх втрати зросли – ЗСУ

На півдні російські окупанти різко збільшили кількість штурмових дій та авіаударів, скидають керовані авіабомби з винищувачів Су-35, втрати РФ зросли. Про це повідомив командувач Сил оборони Таврійського напрямку Олександр Тарнавський.

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"Російські окупанти різко збільшили кількість штурмових дій та авіаударів. Скидають КАБи з Су-35. Зросли втрати ворога у живій силі та бронетехніці", – написав він.

За добу загарбники завдали одного ракетного та 29 авіаударів, провели 38 боєзіткнень та здійснили 911 артобстрілів, повідомив командувач.

Українські захисники та захисниці стійко тримають оборону на Авдіївському напрямку, зауважив Тарнавський.

За добу на напрямку росіяни втратили 491 особу, 7 окупантів здалися в полон, зазначив він.

Сили оборони знищили 21 одиницю військової техніки загарбників: три танки, три бойові бронемашини, один протитанковий ракетний комплекс, шість безпілотників, чотири автомобілі та чотири одиниці спецтехніки, зокрема — самохідну реактивну установку розмінування УР-77 "Метеорит", повідомив командувач.

Також захисники знищили три склади боєприпасів росіян, ще 11 одиниць техніки пошкоджено, написав Тарнавський.

Триває ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, підсумував військовий.

21 листопада Тарнавський повідомляв, що загальні втрати РФ за добу склали 339 осіб, знищено п'ять одиниць військової техніки окупантів.

ДОВІДКА. Су-35 - багатоцільовий російський винищувач четвертого покоління, розроблений у 2008 році. Су-35 є одним з основних винищувачів Військово-космічних сил Росії, а також свого роду перехідною ланкою між винищувачами Су-27 та Су-57. Серійний винищувач для ВКС РФ зветься Су-35С.



УР-77 "Метеорит" – це радянська самохідна реактивна установка розмінування на базі самохідної гаубиці 2С1 "Гвоздика". Виробляється з 1978 року. Розмінування за допомогою УР-77 здійснюється шляхом виникнення ударної хвилі від вибуху заряду, яка впливає на підривник міни, але повного розмінування не гарантується. У соцмережах систему також називають "Змей Горыныч".

14 листопада Сили оборони знищили ще один літак-штурмовик Су-25 загарбників на Авдіївському напрямку – вже восьмий з початку штурмів.

19 листопада речник Таврійського напрямку повідомив, що у районі Авдіївки російське командування поповнює втрати у знекровлених підрозділах.

22 листопада Генштаб ЗСУ у своєму зведенні написав, що російські окупанти наступають у районах Куп'янська, Кремінної, Бахмута, Авдіївки, Мар'їнки, Старомайорського, Роботиного та Кам'янського.

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