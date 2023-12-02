На юге россияне снизили активность авиации и артиллерии, пробуют продвигаться пехотой

Силы обороны ликвидировали 495 захватчиков, уничтожили восемь и повредили 13 единиц военной техники за сутки

Фото: Генштаб ВСУ

На таврическом направлении россияне снизили активность авиации и артиллерии на общее количество боестолкновений, сообщил командующий Таврическим направлением Александр Тарнавский.

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"Враг уменьшил активность авиации, артиллерии и общее количество боеприкосновений. Продолжает попытки продвигаться пехотой – потерял почти 500 человек", – пишет он.

На юге за сутки оккупанты нанесли четыре авиаудара, провели 34 боестолкновения и совершили 648 артобстрелов, отметил командующий.

Украинские защитники и защитницы стойко удерживают оборону на Авдеевском направлении, отметил Тарнавский.

По его данным, Силы обороны ликвидировали 495 захватчиков, уничтожили восемь единиц военной техники, в том числе четыре боевых бронемашины, два беспилотника, а автомобили, еще 13 единиц техники оккупантов повреждены.

Продолжается ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении, подытожил командующий.

2 декабря Генштаб ВСУ сообщил, что за прошедшие сутки российские оккупационные войска активно наступали в районах Бахмута и Авдеевки, штурмовали позиции Сил обороны на юге.

Эвакуационная группа "Білий янгол", созданная полицейскими Донецкой области, показала, как выглядит уничтоженная российскими оккупантами Авдеевка в первый день зимы. По словам правоохранителей, сейчас в городе остается около 1300 человек.

В конце ноября спикер Украинской добровольческой армии "Юг" сообщил, что россияне концентрируют резервы и собирают технику на левом берегу Днепра.

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