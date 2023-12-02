На півдні росіяни зменшили активність авіації та артилерії, пробують просуватися піхотою

Сили оборони ліквідували 495 загарбників, знищили вісім та пошкодили 13 одиниць військової техніки за добу

Фото: Генштаб ЗСУ

На таврійському напрямку росіяни зменшили активність авіації та артилерії на загальну кількість боєзіткнень, повідомив командувач Таврійського напрямку Олександр Тарнавський.

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"Ворог зменшив активність авіації, артилерії та загальну кількість боєзіткнень. Продовжує спроби просуватись піхотою – втратив майже 500 осіб", – пише він.

На півдні за добу окупанти завдали чотири авіаудари, провели 34 боєзіткнення та здійснили 648 артобстрілів, зазначив командувач.

Українські захисники та захисниці стійко тримають оборону на Авдіївському напрямку, зауважив Тарнавський.

За його даними, Сили оборони ліквідували 495 загарбників, знищили вісім одиниць військової техніки, зокрема, чотири бойові бронемашини, два безпілотники, а автомобілі, ще 13 одиниць техніки окупантів пошкоджено.

Триває ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, підсумував командувач.

2 грудня Генштаб ЗСУ повідомив, що протягом минулої доби російські окупаційні війська активно наступали в районах Бахмута та Авдіївки, штурмували позиції Сил оборони на півдні.

Евакуаційна група "Білий янгол", створена поліціянтами Донецької області, показала, як виглядає знищена російськими окупантами Авдіївка у перший день зими. За словами правоохоронців, зараз у місті залишається близько 1300 людей.

Наприкінці листопада спікер Української добровольчої армії "Південь" повідомив, що росіяни концентрують резерви та збирають техніку на лівому березі Дніпра.

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