На ЗАЭС договорились о временном перемирии, чтобы отремонтировать последнюю резервную линию

МАГАТЭ сообщило о новом прекращении огня для ремонта линии электропередач, ведущей к оккупированной атомной станции

Запорожская АЭС (Фото: Facebook станции)

Международное агентство по атомной энергии договорилось с РФ и Украиной о локальном прекращении огня для ремонта последней имеющейся резервной линии электропередачи к временно оккупированной Запорожской атомной электростанции. Об этом сообщил генеральный директор организации Рафаэль Гросси.

Ожидается, что украинские специалисты начнут ремонтные работы на ЛЭП "в ближайшие дни". МАГАТЭ указывает, что линия была повреждена и отключена "в результате военных действий" 2 января.

Из-за отключения Запорожская АЭС, крупнейшая в Европе, осталась в зависимости от единственной действующей магистральной линии электропередачи, отмечают в организации.

Там добавили, что команда МАГАТЭ выехала из Вены на линию фронта, чтобы наблюдать за ремонтными работами.

"МАГАТЭ продолжает тесно сотрудничать с обеими сторонами, чтобы обеспечить ядерную безопасность на ЗАЭС и предотвратить атомную аварию во время конфликта. Это временное перемирие, четвертое, которое мы согласовали, демонстрирует незаменимую роль, которую мы продолжаем играть", – заявил Гросси.

Ранее организация сообщала об установлении локального прекращения огня в районе станции 28 декабря.