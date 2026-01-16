На Запорізькій АЕС домовились про тимчасове перемир'я, щоб відремонтувати останню резервну лінію

МАГАТЕ повідомило про нове припинення вогню для ремонту лінії електропередач, що веде до окупованої атомної станції

Запорізька АЕС (Фото: Facebook станції)

Міжнародне агентство з атомної енергії домовилось з РФ та Україною про локальне припинення вогню для ремонту останньої наявної резервної лінії електропередачі до тимчасово окупованої Запорізької атомної електростанції. Про це повідомив генеральний директор організації Рафаель Гроссі.

Очікується, що українські фахівці розпочнуть ремонтні роботи на ЛЕП "найближчими днями". МАГАТЕ вказує, що лінія була пошкоджена та відключена "в результаті військових дій" 2 січня, не уточнюючи, хто став причиною цього.

Через відключення Запорізька АЕС, найбільша у Європі, залишилась у залежності від єдиної діючої магістральної лінії електропередачі, зазначають в організації.

Там додали, що команда МАГАТЕ виїхала з Відня на лінію фронту, щоб спостерігати за ремонтними роботами.

"МАГАТЕ продовжує тісно співпрацювати з обома сторонами, щоб забезпечити ядерну безпеку на ЗАЕС і запобігти атомній аварії під час конфлікту. Це тимчасове перемир'я, четверте, яке ми узгодили, демонструє незамінну роль, яку ми продовжуємо відігравати", – заявив Гроссі.

Раніше організація повідомляла про встановлення локального припинення вогню у районі станції 28 грудня.