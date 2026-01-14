Росіяни зберігають військову техніку поряд з ядерними реакторами тимчасово окупованої Запорізької атомної електростанції. Відповідне відео опублікував речник Сил оборони Півдня Владислав Волошин. У коментарі LIGA.net військовий додав, що техніка окупантів там постійно фіксується ще з 2022 року.

Він зазначив, що запис Запорізької АЕС, зафільмований з дрона-розвідника, є "дуже й дуже свіженьким".

"На ньому видно, як російська військова техніка стоїть прямо біля ядерних реакторів, що є порушенням норм Міжнародного гуманітарного права. Ним заборонено використовувати АЕС як військові обʼєкти, але на це ворогу начхати", – нагадав військовий.

За його словами, окупанти ховають свою військову техніку на об'єкті, оскільки знають, що українські захисники не будуть завдавати ударів по атомній станції.

Волошин додав, що окупанти використовують територію та об'єкти Запорізької АЕС як навчальний полігон для своїх операторів дронів, навіть є інформація, що звідти загарбники декілька разів били по Запоріжжю з реактивних систем залпового вогню.

"Як думаєте, чи бачать це експерти Міжнародного агентства з атомної енергії, місія яких є на станції?" – підсумував військовий.

У спілкуванні з LIGA.net він зауважив, російські військові перебувають на ЗАЕС з моменту окупації у 2022 році, й він не пам'ятає, щоб вони виводили звідти якусь техніку.

Волошин наголосив, що російська техніка постійно фіксується на об'єкті.

Також військовий підтвердив, що Запорізьку АЕС охороняють окупанти з Росгвардії, однак не зміг підтвердити, що йдеться саме про кадировців з підрозділу "Ахмат" (інформація про це з'являлась раніше. – Ред.).